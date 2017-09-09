BiRLEŞEREK GÜÇLENDiLER

Yemenoğlu Yozgatspor ile Bozokspor’un yaptığı istişare ve görüşmeler sonucu iki kulüp birleşme kararı aldı.

Bozokspor, Yemeoğlu Yozgatspor birleşmesi sonucu kulübün yeni ismi de ‘Yemenoğlu Bozokspor’ olarak değiştirildi.

Mehmet Yemenoğlu, Bozokspor ile yapılan istişare ve görüşme sonucu Bozokspor’un bünyelerine katıldığını duyurdu.

Bozokspor’un özellikle Yozgat’ta genç yeteneklere yönelerek, gençleri Türk Sporu ve Yozgat’ın futbol geleceğine kazandırdığını hatırlatan Mehmet Yemenoğlu, “Ancak bu kulübümüz mali sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini daha etkin yapma imkanı bulamıyordu. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu birleşmenin daha hayırlı ve faydalı olacağı kanaatine vardık ve böyle bir adım attık. Bundan sonra şirketimiz adıyla mücadele sürecek ve tüm alt branşlarda takımlar çıkarmak suretiyle, daha fazla sporcuyu Türk sporuna kazandıracağız” diye konuştu.



