Birinci Amatör için son maç

Boğazlıyan ilçe stadında saat 15.00’da oynanacak olan müsabaka eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika sonrasında müsabakada eşitlik bozulmaması durumunda uzatma dakikaları oynanacak yine eşitlik bozulmaz ise penaltı atışları ile sonuç belirlenecek. Müsabakayı galibiyet ile tamamlayan takım ise önümüzdeki sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edecek.

SARAY KENDİNDEN EMİN

Yarın Boğazlıyan’da oynanacak olan müsabakaya çık iyi hazırlandıklarını söyleyen Yozgat Sarayspor kulüp başkanı Kamil Kılıçaslan, iki takım açısından da zor geçecek olan müsabakada gülen tarafın kendilerinin olacağına inandığını ifade etti. Galip gelen takımın bir üst lige çıkacağını hatırlatan Kılıçaslan, ‘’Umarım biz galip geliriz kendi asıl ligimiz olan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükseliriz’’ dedi.

ÇİĞDEMLİ’DE TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET

Yarın oynanacak olan zorlu müsabakada varlarını yoklarını ortaya koyup kazanacaklarını dile getiren Çiğdemlispor kulüp başkanı Murat Doğru, ‘’Yozgat Sarayspor güçlü bir takım. Ancak biz onlardan daha güçlüyüz ve yarınki müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Oyuncularım moral ve motivasyon açısında da final maçına hazırlar. Ben oyuncularıma güveniyorum ve Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin son biletini bizim alacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.