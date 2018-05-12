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Birinci Amatör için son maç

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde normal sezonu kendi gruplarında ikinci sırada tamamlayan Yozgat Sarayspor ile Çiğdemlispor yarın Play-Off müsabakasında Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselmek için karşı karşıya gelecek.

Birinci Amatör için son maç

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’inde normal sezonu kendi gruplarında ikinci sırada tamamlayan Yozgat Sarayspor ile Çiğdemlispor yarın Play-Off müsabakasında Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselmek için karşı karşıya gelecek.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Birinci Amatör için son maç

Boğazlıyan ilçe stadında saat 15.00’da oynanacak olan müsabaka eleme usulüne göre oynanacak. 90 dakika sonrasında müsabakada eşitlik bozulmaması durumunda uzatma dakikaları oynanacak yine eşitlik bozulmaz ise penaltı atışları ile sonuç belirlenecek. Müsabakayı galibiyet ile tamamlayan takım ise önümüzdeki sezon Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde mücadele edecek.

SARAY KENDİNDEN EMİN

Yarın Boğazlıyan’da oynanacak olan müsabakaya çık iyi hazırlandıklarını söyleyen Yozgat Sarayspor kulüp başkanı Kamil Kılıçaslan, iki takım açısından da zor geçecek olan müsabakada gülen tarafın kendilerinin olacağına inandığını ifade etti. Galip gelen takımın bir üst lige çıkacağını hatırlatan Kılıçaslan, ‘’Umarım biz galip geliriz kendi asıl ligimiz olan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükseliriz’’ dedi.

ÇİĞDEMLİ’DE TEK DÜŞÜNCE GALİBİYET

Yarın oynanacak olan zorlu müsabakada varlarını yoklarını ortaya koyup kazanacaklarını dile getiren Çiğdemlispor kulüp başkanı Murat Doğru, ‘’Yozgat Sarayspor güçlü bir takım. Ancak biz onlardan daha güçlüyüz ve yarınki müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan taraf biz olacağız. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık. Oyuncularım moral ve motivasyon açısında da final maçına hazırlar. Ben oyuncularıma güveniyorum ve Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inin son biletini bizim alacağımıza inanıyorum’’ diye konuştu.

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