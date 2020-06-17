Kaleye geçen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Milletvekili Başer’den kendisine şut atmasını istedi. Topun başına geçen Başer’in şutlarını kurtaramayan Kılıç, daha sonra orada bulunan diğer partililerin kendisine şut atmasını istedi. Atılan şutların bir çoğunu kurtaramayan Kılıç, takım elbisesini olmasından dolayı toplara uçamadığını bu yüzden de topları tutamadığını ileri sürdü. Kürşat Kılıç’ın yediği gollerden sonra ise ‘Biri attı, diğeri tutamadı’ yorumları yapıldı.