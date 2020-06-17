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Biri attı diğeri tutamadı

YAPIMI tamamlanan Bozok Stadı dış sahasını inceleyen AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve AK Parti Merkez ilçe başkanı Kürşat Kılıç, yaptıkları inceleme sonrasında penaltı atışı yaptılar.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:36
Biri attı diğeri tutamadı

Kaleye geçen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, Milletvekili Başer’den kendisine şut atmasını istedi. Topun başına geçen Başer’in şutlarını kurtaramayan Kılıç, daha sonra orada bulunan diğer partililerin kendisine şut atmasını istedi. Atılan şutların bir çoğunu kurtaramayan Kılıç, takım elbisesini olmasından dolayı toplara uçamadığını bu yüzden de topları tutamadığını ileri sürdü. Kürşat Kılıç’ın yediği gollerden sonra ise ‘Biri attı, diğeri tutamadı’ yorumları yapıldı. 

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Biri Attı Diğeri Tutamadı
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