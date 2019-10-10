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BiRBiRLERiNi YEDiLER!

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin zayıf ekiplerinden Modafen ile oynadığı müsabakadan da puan kaybıyla ayrıldı.

BiRBiRLERiNi YEDiLER!

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, ligin zayıf ekiplerinden Modafen ile oynadığı müsabakadan da puan kaybıyla ayrıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:40
BiRBiRLERiNi YEDiLER!

Zayıf rakibi karşısında 1-0 öne geçen kırmızı siyahlı ekip, müsabakanın ikinci yarında kalesinde gördüğü gol ile sahadan 1-1’lik skor ile ayrıldı. Müsabakanın ilk yarısında konuk ekip Modafen oyunu kendi yarı alanında kabul edip ileri çıkmayınca Yozgatspor, zorunlu olarak kendi yarı alanında çıkarak atak oynamaya çalıştı. 10’uncu dakikada Uğur’un ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti. 11’inci dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Aytaç Modafen defans oyuncusunu geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak filelerle buluştu 1-0. 33’üncü dakikada konuk ekip Modafen kontratağında Yozgatspor ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre’nin şutu üst direkten döndü. Konuk ekip mutlak golden oldu. 34’üncü dakikada Yozgatspor atağında Mustafa Serkan’ın ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı. 42’inci dakikada Modafen takımının kazandığı serbest atışı Gökhan Karataş kullandı. Bu oyuncunun serbest vuruştan kaleye gönderdiği top üst ağlarda kaldı. Müsabakanın ilk yarısı Yozgatspor’u 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda da Yozgatspor’un cılız atakları vardı. 49’uncu dakikada Uğur’un ceza sahası dışından şutu kalecide kaldı. 58’inci dakikada Yozgatspor atağında Anıl’ın yerden pasında Uğur topuz üzerinden atladı, topla buluşan Aytaç’ın şutunda meşin yuvarlak Modafen oyuncularına çarparak kornere çıktı. 66’ıncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Aytaç, boş pozisyondaki Beytullah’a pas vermek yerine topu kaleye çekince, meşin yuvarlak Modafen defansında döndü ve takımını mutlak golden etti. 67’inci dakikada Modafen kontra atağında topla buluşan Gökhan Karataş Yozgatspor kalecisi Göksal’ın önde olduğunu görünce yaklaşık 35 metreden Yozgatspor kalesine gönderdiği şut filelerle buluştu ve skora eşitliği getirdi 1-1. Skora eşitlik geldikten sonra Yozgatspor gol için konuk ekip kalesine yüklense de aradığı golü bulamadı. 72’inci dakikada Okan’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa dokunan Beytullah’ın şutu kalecide kaldı. 73’üncü dakikada Okan’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mustafa Serkan topu önce düzeltti şutunda zoru başardı ve meşin yuvarlağı auta gönderdi. Takımını mutlak golden etti. 80’inci dakikada Yozgatspor kontra atağını faul yaparak engelleyen Modafen defans oyuncusu Hasan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 90’ıncı dakikada Nizameddin’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Beytullah kaleye arkası dönüm pozisyonda Modafen defansının arasında topa sert vurdu meşin yuvarlak kalecide kaldı. Müsabakada başka gol olmayınca iki takımda puanları paylaştı. Yozgatspor iki hafta aradan sonra ilk kez puan ile tanışırken, Yozgatspor taraftarı hem maç öncesinde hem de maç sonrasında teknik direktör Fatih Kavlak’ı istifaya davet etti. 

Son Güncelleme: 10.10.2019 09:30
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BiRBiRLERiNi YEDiLER!
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