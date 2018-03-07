Bir zamanlar Yozgatspor... 

Kırmızı siyahlı ekip ilk olarak 1987-88 sezonunda Spor Toto Üçüncü Lig’inde mücadele etmiş, bu sezon 34 müsabakada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 40 puanla ligi 10’uncu sırada bitirmişti.

Bir sonraki sezonu 14’üncü sırada tamamlayan Yozgatspor 1989-90 sezonunda ligi 11’inci sırada tamamlamıştı.

90’lı yıllardan itibaren hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor, 1990-91 sezonunu Çubukspor ve Kırıkkalespor’un ardında ligi üçüncü sırada bitirme başarısını göstermişti.

1991-92 sezonunda beklenen şampiyonluk gelmiş ve bu sezonda kırmızı siyahlı ekip çıktığı 24 müsabakadan 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 78 puan ile ligi zirvede tamamlamayı başararak Spor Toto Üçüncü Lig’inden ikinci lige yükselmişti. 1992-1994 yılları arasında iki sezon İkinci Lig’e mücadele eden kırmızı siyahlılar daha iki sezonluk ikincilik serüveninin ardından Üçüncü Lig’e düşmüşlerdi. Üçüncü Lig’de ilk sezonlarında (1994-95) tekrar şampiyonluk turu atma başarısını gösteren Yozgatspor ikinci ligde mücadele etmeye başladı.

1995-1999 yıllarında İkinci Lig’de mücadele eden kırmızı siyahlı ekip, 1999-2000 sezonunda tekrar şampiyonluk yaşayarak o sezon adı Süper Lig olarak değiştirilen Birinci Lig’e başarısını gösterdi. Süper ligde ilk sezonunun 7’inci sırada tamamlayan ve bir çok büyük kulübe kök söktüren kırmızı siyahlı ekip bir sonraki sezon şansız bir şekilde İkinci Lig A Kategorisine düştü. 2002-2006 yılları arasında İkinci Lig A Kategorisinde mücadele eden Yozgatspor buradan da İkinci Lig B kategorisine düştü. 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonunu İkinci Lig B Kategorisinde geçiren ve sezon sonunda Üçüncü Lig’e düşen Yozgatspor Üçüncü Lig’de 2009-2014 yılları arasında mücadele ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig’e düştü. 2014-2015 sezonunda itibaren Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kırmızı siyahlı ekip, bu sezon şampiyon olması durumunda 18 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.