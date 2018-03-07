Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116306
ALTIN
162.566
DOLAR
3.7993
STERLİN
5.2631
EURO
4.7127

Bir zamanlar Yozgatspor... 

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, bir zamanlar üçüncü ligde, ikinci ligde şampiyonluklar yaşayıp Süper Lig’de birçok takımın korkulu rüyası olmuştu.

Bir zamanlar Yozgatspor... 

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, bir zamanlar üçüncü ligde, ikinci ligde şampiyonluklar yaşayıp Süper Lig’de birçok takımın korkulu rüyası olmuştu.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
17 Okunma
Bir zamanlar Yozgatspor... 

Kırmızı siyahlı ekip ilk olarak 1987-88 sezonunda Spor Toto Üçüncü Lig’inde mücadele etmiş, bu sezon 34 müsabakada 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile 40 puanla ligi 10’uncu sırada bitirmişti.
Bir sonraki sezonu 14’üncü sırada tamamlayan Yozgatspor 1989-90 sezonunda ligi 11’inci sırada tamamlamıştı.
90’lı yıllardan itibaren hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor, 1990-91 sezonunu Çubukspor ve Kırıkkalespor’un ardında ligi üçüncü sırada bitirme başarısını göstermişti.
1991-92 sezonunda beklenen şampiyonluk gelmiş ve bu sezonda kırmızı siyahlı ekip çıktığı 24 müsabakadan 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet ve 78 puan ile ligi zirvede tamamlamayı başararak Spor Toto Üçüncü Lig’inden ikinci lige yükselmişti. 1992-1994 yılları arasında iki sezon İkinci Lig’e mücadele eden kırmızı siyahlılar daha iki sezonluk ikincilik serüveninin ardından Üçüncü Lig’e düşmüşlerdi. Üçüncü Lig’de ilk sezonlarında (1994-95) tekrar şampiyonluk turu atma başarısını gösteren Yozgatspor ikinci ligde mücadele etmeye başladı.
1995-1999 yıllarında İkinci Lig’de mücadele eden kırmızı siyahlı ekip, 1999-2000 sezonunda tekrar şampiyonluk yaşayarak o sezon adı Süper Lig olarak değiştirilen Birinci Lig’e başarısını gösterdi. Süper ligde ilk sezonunun 7’inci sırada tamamlayan ve bir çok büyük kulübe kök söktüren kırmızı siyahlı ekip bir sonraki sezon şansız bir şekilde İkinci Lig A Kategorisine düştü. 2002-2006 yılları arasında İkinci Lig A Kategorisinde mücadele eden Yozgatspor buradan da İkinci Lig B kategorisine düştü. 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonunu İkinci Lig B Kategorisinde geçiren ve sezon sonunda Üçüncü Lig’e düşen Yozgatspor Üçüncü Lig’de 2009-2014 yılları arasında mücadele ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig’e düştü. 2014-2015 sezonunda itibaren Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden kırmızı siyahlı ekip, bu sezon şampiyon olması durumunda 18 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Spor protokolü imzalandı
Spor protokolü imzalandı
Yozgat'ı temsil edecekler
Yozgat'ı temsil edecekler
PEHLiVANLAR YOZGAT’TA
PEHLiVANLAR YOZGAT’TA
SORGUN TEKLEDi
SORGUN TEKLEDi
Hakemler tepkili
Hakemler tepkili
YOZGATSPOR TOPLANDI
YOZGATSPOR TOPLANDI

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim