BİR YALNIZ ADAM!

Yalnız bırakılmayan ama yalnızlığı tercih eden teknik direktör Fatih Kavlak kulüpte bazı isimleri, gerekçeler göstererek, ikna ediyor. Takımı istediği gibi götürmeye çalışırken, yanlışlarında ısrar edip, takımda mücadele veren futbolcuları Bozok Arenasında taraftarların oluşturduğu ateşten çemberin içerisine attığının belki de farkına bile varmıyor/varamıyor. İnancın, alın terinin bir bedeli yoktur. 'Rakip takımların 2-3 trilyon harcayarak kurulduğunu, Yozgatspor'un ise kısıtlı bir bütçe ile oluşturulan bir ekip olduğunu' söyleyerek, üretilen mazeret, emeğe saygısızlık, alın terine ve inanca biçilen bir bedeldir. Eğer, kurulan takım için harcanan bedeller geçerli bir tez olsaydı, bugün uzağa gitmeye gerek yok, Yozgatspor'un yerinde Amasyaspor olması gerekirdi. Ama olmadı. Olmaz da. Sadece futbolda değil tüm alanlarda durum aynıdır. İnanırsan başarırsın. İnanmazsan başaramazsın. İnanmıyorsan bırakıp, gideceksin, 'yapamıyorum' diyeceksin. İnanıyorsan, inancının gereğini yapacaksın. 11 futbolcuyu ip gibi kendi kale önüne dizerek, rakibe koca bir alan bırakarak, mücadele olmaz. İyi dediğimiz futbolcular bile futbol oynamayı unutmuş durumda, bilesin...