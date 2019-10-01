Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 17°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105033
ALTIN
267.415
DOLAR
5.6450
STERLİN
6.9428
EURO
6.1584

BİR YALNIZ ADAM!

FOTOĞRAF her şeyi anlatıyor aslında. Üstelik mizansen değil, tamamen gerçek ve doğal...

BİR YALNIZ ADAM!

FOTOĞRAF her şeyi anlatıyor aslında. Üstelik mizansen değil, tamamen gerçek ve doğal...

01 Ekim 2019 Salı 00:00
BİR YALNIZ ADAM!

Yalnız bırakılmayan ama yalnızlığı tercih eden teknik direktör Fatih Kavlak kulüpte bazı isimleri, gerekçeler göstererek, ikna ediyor. Takımı istediği gibi götürmeye çalışırken, yanlışlarında ısrar edip, takımda mücadele veren futbolcuları Bozok Arenasında taraftarların oluşturduğu ateşten çemberin içerisine attığının belki de farkına bile varmıyor/varamıyor. İnancın, alın terinin bir bedeli yoktur. 'Rakip takımların 2-3 trilyon harcayarak kurulduğunu, Yozgatspor'un ise kısıtlı bir bütçe ile oluşturulan bir ekip olduğunu' söyleyerek, üretilen mazeret, emeğe saygısızlık, alın terine ve inanca biçilen bir bedeldir. Eğer, kurulan takım için harcanan bedeller geçerli bir tez olsaydı, bugün uzağa gitmeye gerek yok, Yozgatspor'un yerinde Amasyaspor olması gerekirdi. Ama olmadı. Olmaz da. Sadece futbolda değil tüm alanlarda durum aynıdır. İnanırsan başarırsın. İnanmazsan başaramazsın. İnanmıyorsan bırakıp, gideceksin, 'yapamıyorum' diyeceksin. İnanıyorsan, inancının gereğini yapacaksın. 11 futbolcuyu ip gibi kendi kale önüne dizerek, rakibe koca bir alan bırakarak, mücadele olmaz. İyi dediğimiz futbolcular bile futbol oynamayı unutmuş durumda, bilesin...  

Son Güncelleme: 30.09.2019 17:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAVLAK iSTiFA SESLERi!
KAVLAK iSTiFA SESLERi!
Çamlıkspor hazırlıklarını sürdürüyor
Çamlıkspor hazırlıklarını sürdürüyor
YANLIŞTA ISRAR SKORU BELiRLEDi
YANLIŞTA ISRAR SKORU BELiRLEDi
Sorgun son dakikada güldü
Sorgun son dakikada güldü
Kolay takım değiliz
Kolay takım değiliz
KUPA DEFTERiNi KAPADIK!
KUPA DEFTERiNi KAPADIK!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim