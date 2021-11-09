BiR VARMIŞ BiR YOKMUŞ

Geçtiğimiz hafta Liglerdeki temsilcilerimiz rakiplerini yenerek tüm Yozgatlılara güzel bir hafta sonu yaşatmışlardı, ancak bu hafta sonu temsilcilerimiz rakiplerine yenilerek herkesi üzdüler.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 5’inci Gruptaki temsilcimiz Sorgun Belediyespor haftaya grup lideri girmesine karşılık konuk ettiği Keçiören Belediye Bağlumspor’a 1-0 yenilerek hem koltuğundan oldu hem de taraftarları karşısındaki ilk müsabakayı da kaybetti. Taraftarının da desteğimi arkasına alarak mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan sarı siyahlı ekip müsabakanın ilk yarısında kalesinde gördüğü gole karşılık veremeyince Ankara temsilcisi karşısında sahadan 1-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Aldığı bu mağlubiyet ile koltuğundan olan Sorgun Belediyespor, 3’üncü sıraya gerilerken, liderliği ise Mucur Yabanlıspor ile Keçiören Belediye Bağlumspor’a kaptırdı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 5’inci Gruptaki diğer iki temsilcimiz Yozgatspor ile Çayıralan Esnafspor ise Yozgat Bozok Stadı dış sahasında karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Ankara DSİspor ile oynaması gereken müsabakası ertelenen Yozgatspor ile geçtiğimiz haftayı maç yapmadan bay geçiren Çayıralan Esnafspor ligdeki ilk galibiyetlerini alabilmek için karşı karşıya geldiler. Taraftarının da desteğini arkasına alan Yozgatspor müsabakaya hızlı başladı ve ilk yarıyı Çayıralan Esnafspor karşısında 2-0 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında oyun hakimiyetini konuk ekin Çayıralan Esnafspor’a kaptıran kırmızı siyahlı ekip kalesinde iki gol gördü. Müsabaka 2-2 tamamlanırken Yozgatspor istediği galibiyeti alamadı. Geçtiğimiz sezon galibiyete hasret kalan Yozgatspor bu sezonda geçtiğimiz sezondan farklı bir oyun ve skoru sahaya yansıtamayınca taraftarını da üzdü. Yozgatspor karşısına ilk yarı çekinerek çıkan ve 2-0 geriye düşen Çayıralan Esnafspor ise müsabakanın ikinci yarısında sanki sihirli bir değnek değmiş gibi üst üste Yozgatspor kalesinde gol aramaya başladılar. Önce serbest vuruştan attığı golle farkı 1’e indiren Çayıralan Esnafspor daha sonra bulduğu golle skoru eşitledi. Müsabakanın son dakikalarında yakaladığı gol pozisyonundan 17 yaşındaki oyuncusu yararlanamayınca galibiyeti kaçıran taraf oldu. İki takımda puanları paylaştı. AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise Mardin deplasmanında istediği sonucu alamayarak sahadan 3-1 mağlubiyet ile ayrıldı. Sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip Yeni Kızıltepespor karşısında 1-0 öne geçtiği müsabakayı 3-1 kaybedince puan cetvelinde de 9’uncu sıraya geriledi. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı da Adana deplasmanından mağlubiyet ile döndü. Geçtiğimiz hafta lider Sivas Belediyespor’u mağlup ederek moral bulan ve bu moral ile Adana temsilcisi Adasokağıspor karşısına çıkan kırmızı siyahlı ekip milli oyuncusu Atiye Gülsevenden yoksun olarak oynadığı müsabakadan 25-20 mağlubiyet ile ayrılarak seri yakalama şansını da yitirdi. İki takımda savunmada etkili olurken az hata yapan takımının kazandığı müsabakada temsilcimiz Atiye Gülseven’in yokluğunu da ciddi şekilde hissetti.