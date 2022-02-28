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Bir varmış, bir yokmuş

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Spor Toto takımına 3-1 mağlup oldu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:27
Bir varmış, bir yokmuş

Geçtiğimiz hafta Yeni Kızıltepespor’u mağlup ederek 5 haftalık galibiyet hasretine son veren sarı siyahlı ekip seri yakalamak için çıktığı Ankara deplasmanında Spor Toto takımına yenilerek tekrar düşüşe geçti. Bir varmış, bir yokmuş misali bir galibiyet alıp daha sonra mağlup olan Sorgun Belediyespor taraftarlarını üzmeye devam ediyor. TVF Başkent Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk setinde oyun hakimiyetini eline alan ev sahibi Spor Toto takımı 25-20 ilk seti kazanarak skoru 1-0’e getirdi. Müsabakanın ikinci setinde de üstünlüğünü sürdüren Spor Toto takımı bu seti de Sorgun Belediyespor karşısında 25-21 kazanarak skoru 2-0’a taşıdı. Üçüncü sette toparlanan konuk ekip Sorgun Belediyespor iyi mücadele ettiği üçüncü seti 32-30 kazanarak farkı 1’e indirdi. Müsabakanın dördüncü setinde ise oyundan tamamen düşen sarı siyahlı ekip rakibinin üstünlüğünü kabul edince bu seti 25-17 kaybetti. Spor Toto dördüncü seti de kazanarak skoru 3-1 getirdi ve rakibi Sorgun Belediyespor’u mağlup etti. TVF Başkent Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı İsmail Yıldırım, Ali Sarıkuzu hakem ikilisi yönetti. Ev sahibi Spor Toto takımı Mert Matic, Shoji, Ali Deniz Yılmaz, Çağatay Durmaz, Oğuzhan Doğruluk, Baturalp Burak Güngör (Muhammed Aray, Sercan Yüksel Bıdak) ile oynarken konuk ekip Sorgun Belediyespor ise Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Danilov, Tymofii, Hakan Polat, Furkan Gök (Onur Altınkaya, Erenhan Can, Deniz İvgen, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Ahmet Emre Çetinkaya, Egecan Avcil) ile oynadı. 

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