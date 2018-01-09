Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115489
ALTIN
158.657
DOLAR
3.7698
STERLİN
5.0954
EURO
4.4944

Bir transfer daha

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ali Tayfun Akbey’den boşalan forvet hattına Kırşehirspor’dan Ali Yıldırım’ı transfer etti.

Bir transfer daha

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Ali Tayfun Akbey’den boşalan forvet hattına Kırşehirspor’dan Ali Yıldırım’ı transfer etti.

09 Ocak 2018 Salı 07:00
125 Okunma
Bir transfer daha

Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda mücadele veren Yozgatspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Devre arasında 5 oyuncu ile yollarını ayıran kırmızı siyahlı ekip, 5 oyuncu da kadrosuna kattı. Kayseri Şekerspor ile oynanan ilk yarının son maçının ardından Mustafa Gürel, Mehmet Ali Yücel, Kıvanç dağ, Erdoğan Oluk ve Umut Ceylan ile yollarını ayıran kırmızı siyahlılar Ünyespor’dan Onur Kaya, Ceyhanspor’dan Cafer Elek ve Serdar Sudun ve Torbalıspor’dan Mert Özkan’ı kadrosuna kattı.

ÖZGÜR İLE YOLLAR AYIRILDI

Dersimspor’dan transfer edilen Özgür Dükme ile de Antalya kampının ardından yollar ayrıldı. Kırmızı siyahlılar santrafor mevki için Kırşehirspor’dan Ali Yıldırım ile anlaşma sağladı.

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Akgün, “Kayseri Şekerspor ile oynadığımız karşılaşmanın ardından listemizdeki oyuncularla görüşerek, kadromuza kattık. Devre arasında bazı oyuncularla yollarımızı ayırdık. İhtiyaç duyulan bölgelerdeki eksikleri kısa süre içerisinde kapattık. Ofansif bir orta saha için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Akgün, Kırşehirspor’dan kadrolarına kattıkları Ali Yıldırım için TESKOMB Genel başkanı ve Yozgat milletvekili Abdulkadir Akgül’ün girişimde bulunduğunu belirterek, şampiyonluk hedefinde ilerlerken siyasilerden aldıkları desteklerin kendilerine güç verdiğini kaydetti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hakemler başkanını seçti
Hakemler başkanını seçti
Şampiyon haftaya...
Şampiyon haftaya...
Bozok gruplara hazırlanıyor
Bozok gruplara hazırlanıyor
Görüşmeler sürüyor
Görüşmeler sürüyor
Stat ve Salon Cumhurbaşkanı için hazırlanıyor
Stat ve Salon Cumhurbaşkanı için hazırlanıyor
YOZGATSPOR TOPLANIYOR
YOZGATSPOR TOPLANIYOR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim