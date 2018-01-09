Bir transfer daha

Bölgesel Amatör Lig 5’inci grubunda mücadele veren Yozgatspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Devre arasında 5 oyuncu ile yollarını ayıran kırmızı siyahlı ekip, 5 oyuncu da kadrosuna kattı. Kayseri Şekerspor ile oynanan ilk yarının son maçının ardından Mustafa Gürel, Mehmet Ali Yücel, Kıvanç dağ, Erdoğan Oluk ve Umut Ceylan ile yollarını ayıran kırmızı siyahlılar Ünyespor’dan Onur Kaya, Ceyhanspor’dan Cafer Elek ve Serdar Sudun ve Torbalıspor’dan Mert Özkan’ı kadrosuna kattı.

ÖZGÜR İLE YOLLAR AYIRILDI

Dersimspor’dan transfer edilen Özgür Dükme ile de Antalya kampının ardından yollar ayrıldı. Kırmızı siyahlılar santrafor mevki için Kırşehirspor’dan Ali Yıldırım ile anlaşma sağladı.

Yozgatspor Asbaşkanı Ahmet Akgün, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Akgün, “Kayseri Şekerspor ile oynadığımız karşılaşmanın ardından listemizdeki oyuncularla görüşerek, kadromuza kattık. Devre arasında bazı oyuncularla yollarımızı ayırdık. İhtiyaç duyulan bölgelerdeki eksikleri kısa süre içerisinde kapattık. Ofansif bir orta saha için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Akgün, Kırşehirspor’dan kadrolarına kattıkları Ali Yıldırım için TESKOMB Genel başkanı ve Yozgat milletvekili Abdulkadir Akgül’ün girişimde bulunduğunu belirterek, şampiyonluk hedefinde ilerlerken siyasilerden aldıkları desteklerin kendilerine güç verdiğini kaydetti.