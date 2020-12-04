BiR PROJEYE DAHA ONAY

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, ihtiyaçlara yönelik öncü bir rol üstlenmek isteyen, dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden bütün gençlerin yanında olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, bu yıl Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına 4 binin üzerinde rekor sayıda başvuru geldiğini, bu projeler içerisinden ise 765 projeye destek vereceklerini bildirdi. Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, desteklenen 765 projenin arasına girerek, büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Uğuz, ‘’Proje kapsamında gençlerin kişisel ve kişilerarası becerileri arttırmaya yönelik çalışma ziyaretleri, fuar, çalıştay, kariyer günleri, eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda; gençlerin iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, sosyal girişimcilik gibi bilgi, beceri ve yeterlilikleri gelişecek. Proje faaliyetlerimiz Sorgun Gençlik Merkezi ortaklığında yürütülecektir. 12 ay sürecek proje faaliyetlerinden Yozgat bölgesinde ikamet eden, yaklaşık 750 genç faydalanacaktır. Projemizin ilimize ve gençlere hayırlı olmasını diliyor, projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.