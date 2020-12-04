Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1331
ALTIN
460.070
DOLAR
7.7608
STERLİN
10.4588
EURO
9.4277

BiR PROJEYE DAHA ONAY

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ‘Genç Değişim, Genç Gelişim!’ başlıklı proje Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylandı.

04 Aralık 2020 Cuma 00:23
BiR PROJEYE DAHA ONAY

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destekleriyle, her alanda üreten, fikir geliştiren, ihtiyaçlara yönelik öncü bir rol üstlenmek isteyen, dünyaya karşı kendini sorumlu hisseden bütün gençlerin yanında olduğunu vurguladı.  Bakan Kasapoğlu, bu yıl Gençlik Projeleri Destek Programı çağrısına 4 binin üzerinde rekor sayıda başvuru geldiğini, bu projeler içerisinden ise 765 projeye destek vereceklerini bildirdi. Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, desteklenen 765 projenin arasına girerek, büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi. Uğuz, ‘’Proje kapsamında gençlerin kişisel ve kişilerarası becerileri arttırmaya yönelik çalışma ziyaretleri, fuar, çalıştay, kariyer günleri, eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda; gençlerin iletişim becerileri, takım çalışması, organizasyon becerileri, problem çözme becerisi, kriz yönetimi, liderlik, analitik düşünce, sosyal girişimcilik gibi bilgi, beceri ve yeterlilikleri gelişecek. Proje faaliyetlerimiz Sorgun Gençlik Merkezi ortaklığında yürütülecektir. 12 ay sürecek proje faaliyetlerinden Yozgat bölgesinde ikamet eden, yaklaşık 750 genç faydalanacaktır. Projemizin ilimize ve gençlere hayırlı olmasını diliyor, projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
BiR PROJEYE DAHA ONAY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorgun Başkent'te
Sorgun Başkent'te
YOZGAT ASP’den ziyaret
YOZGAT ASP’den ziyaret
Yardım severlerden destek
Yardım severlerden destek
Yozgatspor’a dinlenmek yok
Yozgatspor’a dinlenmek yok
Kızlara moral ziyareti
Kızlara moral ziyareti
Köse gençliğine döndü
Köse gençliğine döndü
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim