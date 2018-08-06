Bir oyuncusu daha Süper Lig’de

Yozgat’ın en geniş altyapısına sahip olan ve yetiştirdiği oyuncular ile sık sık gündemde bulunan Yemenoğlu Bozokspor, 5 yıldır alt yapılarında forma giyen Hamza Şahbaz Kayserispor’a transfer oldu. Yemenğlu Bozokspor kendi sosyal medya hesabından duyurduğu bu transfer ile ilgili şöyle denildi. ‘’Yozgatlı gençlere çocuklara inanarak çıktığımız bu yolda 2013’ten beri 5. sporcumuzu Süper Lig takımlarına gönderdik. 5 yıldır altyapımızda oynayan Hamza Şahbaz, 2018-2019 Sezonunda Kayserispor altyapısında futbol yaşantısına devam edecek. Yine her zaman olduğu gibi bu çocukları keşfedip Süper Lig seviyesinde yetiştiren hocalarımıza, sporcularımıza her türlü imkanı sunan yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.’’