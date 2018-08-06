Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 21°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95610
ALTIN
198.584
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6208
EURO
5.8796

Bir oyuncusu daha Süper Lig’de

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğlu Bozokspor’un alt yasından yetişen bir oyuncu daha Süper Lig ekiplerine gitti.

Bir oyuncusu daha Süper Lig’de

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yemenoğlu Bozokspor’un alt yasından yetişen bir oyuncu daha Süper Lig ekiplerine gitti.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:00
17 Okunma
Bir oyuncusu daha Süper Lig’de

Yozgat’ın en geniş altyapısına sahip olan ve yetiştirdiği oyuncular ile sık sık gündemde bulunan Yemenoğlu Bozokspor, 5 yıldır alt yapılarında forma giyen Hamza Şahbaz Kayserispor’a transfer oldu. Yemenğlu Bozokspor kendi sosyal medya hesabından duyurduğu bu transfer ile ilgili şöyle denildi. ‘’Yozgatlı gençlere çocuklara inanarak çıktığımız bu yolda 2013’ten beri 5. sporcumuzu Süper Lig takımlarına gönderdik. 5 yıldır altyapımızda oynayan Hamza Şahbaz, 2018-2019 Sezonunda Kayserispor altyapısında futbol yaşantısına devam edecek. Yine her zaman olduğu gibi bu çocukları keşfedip Süper Lig seviyesinde yetiştiren hocalarımıza, sporcularımıza her türlü imkanı sunan yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.’’

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
İra Fıdelis Antrenmanda
İra Fıdelis Antrenmanda
DURMAK YOK!
DURMAK YOK!
Saha yenileniyor
Saha yenileniyor
Aytaç Gülen Oğuzhanspor’da
Aytaç Gülen Oğuzhanspor’da
Gençlik merkezinden KOP projesi
Gençlik merkezinden KOP projesi
Tekvando kurslarına devam
Tekvando kurslarına devam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim