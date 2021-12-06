Bir maç yine yarıda kaldı

Çıkan saha olayları sonrasında müsabaka hakeminin ise maçı tatil ettiği öğrenildi. Öte yandan A grubunda Aydıncık Gençlikspor Sarayspor’u 3-0 mağlup ederken, Çandırspor ise konuk ettiği Yozgat İl Özel İdarespor’u 3-2 mağlup etti. B grubunda Boğazlıyan Şekerspor konuk ettiği Çiğdemlispor’u 5-0 ile geçerken, Sarıkaya Belediyespor ile Kale Gençlikspor 0-0 berabere kaldı. Tuzkayaspor konuk ettiği Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’a 4-1 mağlup olurken Sırçalı Belediyespor ise konuk ettiği Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’a 4-2 yenildi. C grubunda ise Akdağmadenispor konuk ettiği Sorgun Gençlikspor’a 1-0 mağlup olurken, Çamlıkspor ise Divanlı Gençlerbirliği’ne 3-0 mağlup oldu. Yozgat Belediyesi Bozokspor deplasmanda Paşaköy Gençlikspor’u 8-0 yenerken, Yenifakılı Gençlikspor ile Saraykentspor arasında oynana müsabaka ise yarıda kaldı.