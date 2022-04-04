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Bir kez daha ailesini gururlandırdı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

04 Nisan 2022 Pazartesi 00:49
Bir kez daha ailesini gururlandırdı

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in anne ve babası, hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti. Anne Sevgi Kayaalp, final maçını izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Sürekli dua ettiğini belirten Sevgi Kayaalp, "Sevdiklerine altın madalya ile dönüyor. Şu an çok heyecanlıyım. Eslem Fatma'ya yardım ediyor. O yavrumuz da inşallah şifa bulur ve oğlum daha mutlu olur. Allah o çocuğumuzun annesine babasına sabır versin." dedi.
Oğlunun bütün maçlarından çok heyecanlı olduğunu anlatan anne Kayaalp, "Oğlumun maçları yaklaştığında, kafamda sürekli Rıza oluyor, iş dahi yapamıyorum, sürekli dua ediyorum. Bayrağımız dalgalandırsın, İstiklal Marşı'mızı söyletsin diyorum. Allah, oğlumun gücünü, kuvvetini artırsın." diye konuştu.
Baba Kelami Kayaalp de oğlu ile gurur duyduğunu, 11’inci madalyayı alarak bütün Türkiye'yi sevindirdiği ifade etti. 

Son Güncelleme: 03.04.2022 14:53
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