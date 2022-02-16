BiR iYiLER BiR KÖTULER

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, deplasmanda bir başka Yozgat takımı olan Çayıralan Esnafspor ile karşı karşıya geldi. Galibiyete ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf Yozgatspor oldu. Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada iyi bir performans sergileyen kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibi karşısında ligin ilk yarısındaki müsabakanın da rövanşını almış oldu. Yozgatspor ligin ikinci yarısında üst üste ikinci galibiyetini alırken zirvede yer alan Keçiören Belediye Bağlumspor ile de arasındaki puan farkını 2’ye indirdi. Zirveye adım adım ilerleyen Yozgatspor bu haftayı maç yapmadan geçirirken rakiplerinin de puan kaybetmesini bekleyecek. Çayıralan Esnafspor ise ligin ikinci yarısında oynadığı ilk müsabakasında Yozgatspor’u yenmek istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Zirve mücadelesi veren rakibi karşısında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamayan Çayıralan Esnafspor sahadan 2-0 mağlup olarak ayrılırken, tehlike bölgesine de yaklaşmaya başladı. Bu hafta sonu Yeşil Kamanspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Çayıralan Esnafspor düşme korkusu yaşamamak için bu müsabakayı da mutlaka kazanmak durumunda. Yozgatspor ve Çayıralan Esnafspor ile birlikte aynı lig ve grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor ise deplasmanda lider Keçiören Belediye Bağlumspor’un konuğu oldu. Güçlü rakibi karşısında iyi mücadele etmesine karşılık galibiyet sevinci yaşayamayınca şampiyonluk yarışından da büyük oranda kopmuş oldu. Ankara deplasmanında mutlak galibiyet parolası ile çıkan sarı siyahlı ekip lider Keçiören Belediye Bağlumspor’u mağlup ederek zirve yarışına dahil olmak istiyordu. Ankara’da oynanan müsabakada rakibi karşısında iyi mücadele eden sarı siyahlı ekip yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince bir puana razı oldu. Sorgun Belediyespor’un Keçiören Belediye Bağlumspor karşısında aldığı bir puan ise en çok Yozgatspor’un işine yaradı ve kırmızı siyahlılar zirve yolunda önemli bir avantaj yakaladı. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor ise deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Ligde çıktığı son 5 müsabakasından da mağlubiyet ile ayrılan sarı siyahlı ekip, kötü gidişata dur demek için çıktığı Bursa deplasmanından da umduğunu bulamadı. Ligin ilk devresinde rakibini 3-2 mağlup eden Sorgun Belediyespor bu müsabakanın rövanşında deplasmanda rakibine 3-0 mağlup oldu. Ligde en son galibiyetini 14’üncü haftada Tokat Belediye Plevnespor karşısında alan sarı siyahlı ekip, bu sezon kendisine belirlediği ilk 8 takım arasına kalma hedefinden de yavaş yavaş uzaklaşıyor. Cumartesi günü Yeni Kızıltepespor’u konuk edecek olan Sorgun Belediyespor rakibini yenerek kötü gidişatına dur demek istiyor. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise konuk ettiği Kızıltepe Spor Lisesi’ni zorlanmadan yenerek Artvin 7 Martspor karşısında kaybettiği bir puanı telafi etti. Ligin ilk devresinde rakibine 1 sayı farkla mağlup olan kırmızı siyahlı ekip, bu müsabakanın rövanşında taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koydu. Rakibini 6 sayı farkla mağlup eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligde yeni bir çıkış yakaladı. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise Pazar günü konuk ettiği lider TEMSA Adana Engelliler takımına mağlup oldu. Ligde son iki müsabakasını kazanarak iyi bir çıkış yakalayan ve moral kazanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada güçlü rakibi karşısında çok fazla direnemedi ve sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Ligin ilk devresini 2 müsabaka eksiği ile 6 puan ile tamamlayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü eksik olan iki müsabakasını da kazanarak tekrardan zirve yerişinin içerisinde yer almak istiyor.