BiR iHTiMAL DAHA VAR

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın mücadelesi gergin bir atmosferde geçti. Geçen hafta oynadığı Ceyhan maçında aldığı beraberlikle rakiplerinin 4 puan gerisine düşen kırmızı siyahlı takım mutlak kazanmasını gereken maçtan üç puan çıkarmasını bildi. Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golleri Nizamettin Akgün kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise Enes Soy’dan geldi. Bozok Şehir stadında oynanan maçı Gaziantep bölgesinden Ali Yılmaz yönetti. Gaziantep bölgesinden Selçuk Kaptan, Oğuz Başbenzer yardımcılıklarını yaptığı maçta Gaziantep bölgesinden Abdullah Volkan dördüncü hakem olarak görev aldı.

Kritik karşılaşmada tribünler dolarken, Aksaray’dan da yaklaşık 500 taraftar takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan yeri doldurdu. Karşılaşma öncesinde taraftarlar takımlarını tribüne çağırmasına rağmen kırmızı siyahlı oyuncular karşılık vermedi. Yozgatsporlu oyunculara tepki gösteren kırmızı siyahlı taraftalar zaman zaman yönetim aleyhinde de tezahüratta bulundular. Yozgatspor Mustafa Köseci, Ziya İstek, Mert Özkan, Burak Altunay, Vehbi Furkan Yıldırım, Onur Kaya, Serdar Sudun, Mehmet Şükrü Önder, Ali Yakup, Nizamettin Akgün ve Hakkı Tosun onbiri ile sahada yer aldı. Aksaray Belediyespor ise Mehmet Akif Önal, Diko Kone, Samet Albayrak, Memiş Can Küçükkurt, Enes Soy, Cenkay Akdoğan, Alaattin Közen, İbrahim Konuksever, Okan Tirgil, Mehmet Tolunay Gül onbiri ile sahaya çıktı. Kırmızı siyahlı takım ilk dakikalarda oyunu yarı alana yıkmaya çalıştı. Konuk ekip kontrollü oyun ile Yozgatspor’un ataklarını durdurmaya çalıştı. Yozgatspor, sağ ve sol kanattan uzun toplarla rakip cezaalanı içerisine girmeye çalışsa da, Aksaray savunması yerinde müdahale pozisyon oluşumuna izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dk. 2 Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Vehbi Furkan Yıldırım’ın ortasına iyi yükselen Hakkı Tosun’un kafa vuruşu kalecide kaldı.

Dk. 4 Aksaray kalecisi Mehmet Akif’in uzaklaştırmak istediği top Ali Yakup’un önünde kaldı. Ali Yakup’un yaklaşık 40 metreden kaleye gönderdiği şut auta çıktı.

Dk. 22 Yozgatspor’un ani gelişen atağında Serdar Sudun, Mehmet Şükrü Önder’i kaçırmak istedi. Mehmet Şükrü kendini yerde buldu. Penaltı kararı beklenirken hakem pozisyonun dışardan olduğuna karar verdi ve serbest atış kullandırdı. Ali Yakup’un sert şutu üstten auta çıktı.

Dk. 30 Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Nizamettin Akgün kullandı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Mert Özkan’ın kafa vuruşu üst direkten döndü.

Dk. 32 Aksaray Belediyespor’un kazandığı korner atışını Enes kullandı. Kale çizgisi üzerinde oluşan karambolde Yozgatspor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

Dk.39 Ani gelişen Aksaray Belediyespor atağında Enes Soy toplu buluştu. Burak ve Mert’in arasında cezaalanı içerisine girdi. Yerden sert ve düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

Dk. 41 Yozgatspor atağında Mehmet Şükrü’nin cezaalanı üzerinden sert şutu üstten auta çıktı.

Dk. 43 Aksaray Belediyespor atağında Enes cezaalanı içeresinde toplu buluştu. Kalesinden zamanında çıkan Mustafa Köseci mutlak bir golü önledi.

Dk. 45 Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Mehmet Şükrü kullandı. Kaleci yumrukla uzaklaştırdı. Mehmet Şükrü önüne gelen topu tekrar içeriye kesti. Arka direkte boş bekleyen Ali Yakup’un sert şutunu kaleci Mehmet Akif kornere çeldi.

Dk. 49 Yozgatspor’un atağında Serdar Sudun Nizamettin’i topla buluşturdu. Nizamettin’in yerden yaptığı ortayı Aksaray savunması uzaklaştırdı.

Dk. 60 Onur Kaya’nın cezaalanı üzerinden sert şutu üstten auta çıktı.

Dk. 61 Nizamettin Akgün’ün cezaalanı üzerinden sert şutunu kaleci kornere çeldi.

Dk. 68 Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Ali Yakup’un cezaalanına gönderdiği topla Burak Altunay buluştu. Sert şutu auta çıktı.

Dk. 71 Ani gelişen Aksaray Belediyespor atağında topla buluşan Assiga’nın vuruşunu Mustafa Köseci’den döndü.

Dk. 80 Yozgatspor’dan Burak Altunay’ın gönderdiği topu Ali Yıldırım kontrol etmek istedi ama kendini yerde buldu. Kazanılan serbest atışı Nizamettin Akgün kullandı. Barajın üzerinden giden top ağlarla buluştu. 1-1

Dk. 82 Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Vehbi Furkan Yıldırım arka direğe kesti. Nizamettin Akgün kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-1

Dk. 90 Konuk ekip Aksaray Belediyespor atağında Burak Altunay ve kaleci Mustafa Köseci’nin uzaklaştıramadığı topla Assiga buluştu,. Vuruşu üstten auta çıktı.

