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Bir haftada üç zor maç

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor 1 haftada üç tane zor müsabakaya çıkacak. Haftayı Afyon Belediye Yüntaşspor mağlubiyeti ile kapatan sarı siyahlı ekip, bir günlük izinin ardından 7 Şubat tarihinde şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:28
Bir haftada üç zor maç

Peş peşe, Ziraat Bankası, Halkbank ve Solhanspor ile karşı karşıya gelecek olan Sorgun Belediyespor üç müsabakadan en az 6 puan hedefliyor. Pazar günü zirve mücadelesi veren Ziraat Bankası’nı konuk edecek olan Sorgun Belediyespor, bu müsabakanın hazırlıklarına Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda başladı. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, bir haftalık dönem içerisinde 3 tana çok zor müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Ziraat Bankası’nı konuk edeceklerini dile getiren Aksoy, ‘’10 Şubat Çarşamba günü Halkbank, 13 Şubat Cumartesi günü ise Solhanspor ile çok önemli müsabakalar oynayacağız. Bu üç müsabakadan en az ikisini kazanmayı hedefliyoruz. Play-Off’lara kalabilmek için bu müsabakaları kazanmak bizim için önemli. Geçtiğimiz hafta üst üste çok zor müsabakalar oynadık, bu hafta da yine erteleme müsabakaları nedeniyle üst üste çok zor müsabakalara çıkacağız. Ben inanıyorum ki üç müsabakadan istediğimiz puanları alarak üst sıralara tırmanacağız’’ dedi. 

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Bir Haftada üç Zor Maç
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