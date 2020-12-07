Bir ayda 6 maç oynanacak

Ligde pandemi sürecinin de etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı siyahlı ekibi Aralık ayında yoğun bir maç trafiği bekliyor. Cuma günü Spor Toto takımı ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibine 3-1 mağlup olan sarı siyahlı ekip 8 Aralık tarihinde İnegöl, 12 Aralık tarihinde Halkbank, 16 Aralık tarihinde Haliliye, 19 Aralık tarihinde Arkas ve 22 Aralık tarihinde ise Haliliye takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlı ekip çıkacağı 5 müsabakayı da kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.