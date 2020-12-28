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Bin çocuğu sokaktan kurtaracağız

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, belediye bünyesine aldıkları Bozokspor ile en az bin çocuğu sokaklardan spora çekeceklerini söyledi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:20
Bin çocuğu sokaktan kurtaracağız

Belediye Başkanı Celal Köse, daha önceden faaliyet gösteren Bozokspor kulübünü belediyenin bünyesine aldıklarını hatırlattı. Bozokspor bünyesindeki 270 tane genci de Bozokspor ile bünyelerine kattıklarını dile getiren Köse, ‘’Bu kadar sporcu sadece futbol branşında bünyemizde. Hemen yanı güreşi aldık. Sonrasında hentbol, voleybol, salon sporlarının tamamı ve okçuluk olmak üzere bünyemizden birçok branşı bulunduracağız. Araya pandemi girince dolayısıyla biz faaliyet yapamadık ama pandemi döneminin geçmesiyle birlikte gençlerimizi sokaklardan çekerek geleceğe daha iyi adım atma adına da, hem onların daha iyi bir nesil olması adına da hedefimiz Yozgat’ta bin civarında öğrenciyi de salon sporları ile birlikte tekraren topluma kazandırmak istiyoruz’’ dedi. 

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Bin çocuğu Sokaktan Kurtaracağız
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