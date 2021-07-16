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Bin 60 kilometre pedal çevirdi

Edirne’de kırtasiye dükkanı işleten 50 yaşındaki bisiklet tutkunu Tevfik Saraç, Edirne’den çıkıp Kars’ta tamamlayacağı Türkiye turunda bin 60 kilometre pedal çevirerek Yozgat’a ulaştı.

16 Temmuz 2021 Cuma 00:34
Bin 60 kilometre pedal çevirdi

En büyük hayali Edirne’den Kars’a bisiklet ile gitmek olan Saraç, 1 Temmuz tarihinhde bisikleti ile Edirne’den yola çıkı. 15 gün boyunca pedal çeviren 5 yaşındaki bisiklet tutkunu 15 günün sonunda Yozgat’a ulaştı. 850 kilometre daha pedal çevirecek olan Saraç, Kars’a ulaşmayı hedefliyor. Edirne'den Kars'a yaklaşık bin 850 kilometrelik bisiklet turunu 30 günde tamamlamayı amaçlayan Saraç, bin 60 kilometre sonra ulaştığı Yozgat’ta mola vererek şehir turu attı. Günlük ortalama 70 kilometre pedal çeviren Saraç, Yozgat’ı gezdikten sonra Sivas’a doğru tekrardan yola çıktı. Saraç, 1 Temmuz tarihi itibariyle Edirne’de Kars’a gitmek için bisikleti ile yola çıktığını ve 15’inci günde Yozgat’a ulaştığını söyledi. Bin 60 kilometre yol yaptığını dile getiren Saraç, ‘’Edirne'den Kars'a toplamda bin 850 kilometre yol yapacağım. Bugüne kadar 14 gün boyunca pedal çevirdim ve hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım, çok iyi insanlarla karşılaştım. Hayallerimi gerçekleştirmek için Edirne'den yola çıktım, 6 gün pedal çeviriyorum, 7’inci gün istirahat ediyorum. İstirahat dönemi de Yozgat'a denk geldi. Yozgat'ta konakladım bisikletimin bakımlarını yaptırdım. Bisikletimin ismi 'Şükrü' onunla yollara devam ediyorum. Hiçbir amacım yok, Edirne'den Kars'a gitmek benim hayalimdi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ve bunun için kendime 1 ay süre tanıdım bu sürenin sonunda Rabbim kısmet ederse Kars'tan uçakla geri döneceğim’’ dedi.

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Bin 60 Kilometre Pedal çevirdi
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