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Bin 580 kulaç

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Kaymakamlık tarafından dört aydır sürdürülen yüzme kursunda bin 580 öğrenci yüzme öğreniyor.

22 Mart 2022 Salı 00:02
Bin 580 kulaç

Saraykent Kaymakamlığı ile Saraykent Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde açılışı gerçekleştirilen Sultan Hanı Termal Otel havuzunda uygulanan, projede Saraykent ilçesinde yüzme bilmeyen gencin kalmaması hedefleniyor. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, ilçelerine yapılan termal otelin, gençlere verdiği hizmet ile daha da anlamlı hale geldiğini söyledi. Sultan Hanı Termal Otel’in, soğuk ve sıcak su havuzlarıyla Saraykent ilçesi için çok stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çeken Açıkgöz, projeye destek olan tüm devlet büyüklerine, ilçesi ve vatandaşları adına teşekkür etti. Böylesine önemli bir yatırımın ilçeye sağladığı tüm imkanları, vatandaşların ve gençlerin hizmete dönüştürmeleri gerektiğini aktaran Açıkgöz, ‘’Bu kapsamda otelimizde tamamen ücretsiz olarak başlattığımız yüzme kursumuz dört aydır devam ediyor. Çok sayıda genç kardeşimiz, profesyonel anlamda yüzme öğrendi. Sadece bu bile otelimizin ne kadar önemli bir yatırım olduğunu ortaya koymaya yeter. Genç kardeşlerimizin mutluluğunu görmek ise her şeye bedel’’ dedi. 
TEŞEKKÜR ETTİ
Açıkgöz, Bu süreçte öğrencilerin ulaşımını sağlayan Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’a projeye olan destekleri için teşekkür etti. Gençlerin yanında olmaya ve onlar için yeni projeler üretmeye devam edeceğini belirten Açıkgöz “İnşallah Saraykent’imizi her konuda bir adım öne çıkaracağız’’ diye konuştu.

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