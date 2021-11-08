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Bilmeyen kalmayacak

Yozgat’ta başlatılan ‘Yüzme bilmeyen kalmayacak’ projesi kapsamında Saraykent ilçesinde de etkinlik yapıldı, yüzme havuzu kapılarını gençlere açtı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:34
Bilmeyen kalmayacak

 Kaymakamı Ali Açıkgöz, Saraykent ilçesindeki bin 580 öğrencinin tamamına yüzme öğretileceğini bildirdi. Açıkgöz, ilk etapta lise düzeyindeki öğrencilere yönelik başlayan kurslarda, ücretsiz yüzme eğitimi verildiğini, lise kademesindeki 12 kız, 12 erkek toplam 24 öğrencinin katıldığı eğitimlerin ilkinin Saraykent Sultanhanı Termal Oteli’nin Yüzme Havuzunda gerçekleştiğini aktardı. Açıkgöz, ‘’Profesyonel yüzme eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen kursta, çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Yıl boyunca sürecek olan eğitimlerle, Saraykent'teki bütün gençlerin yüzme öğrenmesi hedefliyoruz’’ dedi. Açıkgöz, çocukların sporun en az bir dalıyla ilgilenmesi için çaba harcadıklarına da vurgu yaparak, ‘’Genç kardeşlerimizi spora teşvik etmek için her türlü imkanı sağlıyoruz. Ücretsiz yüzme kurslarımızla da Saraykent’in gençlerine, yüzme öğrenme fırsatı sunuyoruz. Bu kardeşlerimizin içerisinden yüzmede büyük başarılar elde edecek sporcular çıkacağına eminim. Gayemiz özgüveni yüksek, ahlak ve erdemiyle herkese örnek olacak gençler yetiştirmek. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, özellikle de ilçe milli eğitim müdürlüğümüzü emekleri için tebrik ediyorum’’ diye konuştu.

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