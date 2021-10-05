Bilim fuarında havacılık eğitimi

Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Pilottr işbirliğiyle düzenlenen havacılık atölyesi bünyesinde model uçak rehber öğretmeni Murat Balcı etkinliğin birinci gününde etkinliğe katılan öğrencilere ata model uçağı planör yapımı hakkında bilgi verdi. Çocuklara uygulamalı olarak eğitim veren Balcı, çocuklar tarafından yapılan modelleri tekrar onlara hediye etti. Balcı etkinliğin ikinci gününde öğrencilere radyo kontrollü model uçak simülatörü ile sanal ortamda model uçak uçurma eğitimleri verdi. Etkinliğin son gününde ise etkinliğe katılan öğrencilere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleri ile Rıza Kayaalp Spor Salon’unda radyo kontrollü model uçak eğitmeni Akif Şencan tarafından insansız hava aracı olarak bilinen drone uçuşlarını gerçekleştirildi. Model uçak rehber öğretmeni Murat Balcı, ‘’4007 Bozkırda Bilim Var bilim şenliği havacılık atölyesine katkıda bulunan Pilottr yönetim kurulu başkanı Hasan Coşkun ve Çoşkun Şirketler gurubuna teşekkür ederim. Ayrıca havacılık atölyesini ziyaret eden gerek öğrencilere gerekse vatandaşlara yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verilerek havacılık sevgisi aşılanmaya çalışılmıştır’’ dedi. •İhsan Çelikkaya•

