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Bilet fiyatları belirlendi

YOZGATSPOR’un deplasmanda Göztepespor ile oynayacağı müsabakanın bilet fiyatları belirlendi. 

Bilet fiyatları belirlendi

YOZGATSPOR’un deplasmanda Göztepespor ile oynayacağı müsabakanın bilet fiyatları belirlendi. 

25 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Bilet fiyatları belirlendi

Kırmızı siyahlı ekip bugün Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur müsabakasında Süper Lig temsilcisi Göztepespor ile saat 20.30 İzmir Atatürk Stadında karşı karşıya gelecek. Yozgatspor’un Passolig sistemine kayıtlı olmamasından dolayı Yozgatspor taraftarının müsabakayı ücretli bilet alarak izleyeceği öğrenildi. Yozgatspor taraftarına ayrılan bölümde kağıt bilet olarak satışa sunulacak olan biletlerin 5 liradan satışa sunulacağı ayrıca 1 lirada hizmet bedeli alınacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Bilet Fiyatları Belirlendi
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