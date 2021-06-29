Bileğine güvenenlere davet

Antrenör Alperen Altan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sorgun Zinde Gençlik Kulübü bilek güreşi takımını kendisinin çalıştıracağını söyledi. kendisine bu imkanı sunan hocalarına teşekkür eden Altan, ‘’Şimdi Sorgun’umuzun gençlerinin elinden tutma zamanı, bileğine güvenen gençlerimizi bekliyoruz. Biliyorum ki bu topraklarda yetişen gençlerimizin genetiği bu spora elverişli ata sporumuzu en güzel şekilde yapacaklarına canı gönülden inanıyorum. Akşam saat 19.00’da başlayacak olan antrenmanımızda Sorgun Bilek Güreşi takımı oluşturuluyor. Bileğine güvenen, çevresinde bileği sağlam gençlere duyurulur, yaş sınırı yoktur’’ dedi.