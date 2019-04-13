BiLARDO ŞAMPiYONASI

Gençler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya, Sorgun Türk Telekom Lisesi ve Sorgun Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulu damgasını vurdu. Gençler Kategorisinde Sorgun Türk Telekom Lisesi’nden Emir Baki Ekim birinci oldu. Seyit Ahmet Çetin (Çekerek Anadolu Lisesi) ikinci, Burak Sipahi (Sorgun Türk Telekom Lisesi) üçüncü, Cihat Bilgin (Sorgun Türk Telekom Lisesi) dördüncülük elde etti. Yıldızlar Kategorisinde ise Sorgun Mehmet Akif İlköğretim Okulu’ndan Alparslan Köyağasıoğlu birinci oldu. Aynı okuldan Hande Naz Ekim ikinci, Dilara Tuğçe Sünbül üçüncü, Eren Taşkınoğlu dördüncülükle yetindi. Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. Dereceye giren sporcuların 25-28 Nisan'da Niğde'de düzenlenecek Türkiye Okullar Arası 8Top Şampiyonası'nda Yozgat’ı temsil edecekleri kaydedildi.