Bilal’e milli davet

Yozgatspor Forması altında gösterdiği başarı performans ile Süper Lig takımlarının da radarına takılan başarılı file bekçisi 18 yaşındaki Bilal Karataş U19 milli takımımız aday kadrosuna davet edildi. U19 Milli Takımımızın 24-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna Yozgatspor’un 18 yaşındaki genç kalecisi Bilal Karataş’ta davet edildi. 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 13.00'te Belek Sueno Hotels Deluxe'de toplanacak olan U19 milli takım kampına Bilal’de katılacak. Bilal Karataş dışında Ankaraspor’dan Kerem Vergilier, Göztepespor’dan Arda Özçimen, Yeni Malatyaspor’dan Murat Akşit’te kaleci olarak U19 milli takım kampına davet edildi.