Bilal Karataş Göztepe’de İddiası

İzmir’de yayınlanan gazetelerde yer alan haberlere göre Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2 yenik ayrılan Göztepe’nin, geleceğe yatırım yapmayı sürdürdüğü belirtildi. Sezon başında Adanaspor'dan genç kaleci İrfan Can'ı kadrosuna katan ve 22 yaşındaki file bekçisinden büyük verim alan sarı-kırmızılıların, Yozgatspor’dan Bilal Karataş'la da anlaşma sağladığı ifade edildi. İzmir Gazetelerinden yer alan habere göre, misli.com 3'üncü Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Yozgatspor'da kaleyi koruyan 18 yaşındaki Bilal'in Ocak ayında sarı-kırmızılılarla sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kariyerine Başkent Edaşspor'da başlayan Bilal, 2019 yılında Yozgatspor'la profesyonel sözleşme imzaladı. Bilal, bu sezon 5 karşılaşmada görev aldı.