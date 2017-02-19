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Biber gazı gerdi!

19 Şubat 2017 Pazar 21:40
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Bölgesel Amatör Lig 6’ncı grubunda Yozgatspor 1959 FK ile Altındağ Belediyespor arasında oynanan maç, beklenildiği gibi gergin bitti.

Biber gazı gerdi!
Hafta içerisinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Altındağ taraftarının maça alınmaması teklif edilmesine rağmen, tersi bir karar çıkması olayların bu noktaya gelmesinde etken oldu.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha içi karıştı. Hakeme yapılan itirazlarda emniyet güçlerinin taraftarlara uyguladığı sert tutum olayların büyümesine neden oldu. Kırmızı siyahlı takım oyuncularına ve taraftarlara cop ve biber gazı  kullanan emniyet ekipleri tepki çekti.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat’ta Yozgatlı vatandaşlara emniyetin uyguladığı tavrın doğru olmadığını belirtti.

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