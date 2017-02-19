Biber gazı gerdi!

Hafta içerisinde yapılan İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Altındağ taraftarının maça alınmaması teklif edilmesine rağmen, tersi bir karar çıkması olayların bu noktaya gelmesinde etken oldu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha içi karıştı. Hakeme yapılan itirazlarda emniyet güçlerinin taraftarlara uyguladığı sert tutum olayların büyümesine neden oldu. Kırmızı siyahlı takım oyuncularına ve taraftarlara cop ve biber gazı kullanan emniyet ekipleri tepki çekti.