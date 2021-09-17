Beytullah ve Nizamettin Çubukspor’da

Üç sezon Yozgatspor forması giyen geçtiğimiz sezonda Yozgatspor’da oynayan ve Yozgatlı olan forvet oyuncusu Beytullah Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Çubukspor ile anlaşma sağladı. Yozgatspor’un Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ettiği dönemde altyapısından A takıma çıkardığı ve 5 yıl Yozgatspor formasını başarı ile terlettikten sonra bir çok takımın transfer gözdesi olan Yozgatlı kanat oyuncusu Nizamettin Akgül’de yeni sezonda Çubukspor’un başarısı için ter dökecek.