Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
481.19
DOLAR
8.5292
STERLİN
11.8017
EURO
10.0726

Beytullah ve Nizamettin Çubukspor’da

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin yeni ekiplerinden Yozgatspor’un eski oyuncuları Beytullah Ersoy ile Nizamettin Akgül yeni sezonda Çubukspor’un başarısı için ter dökecek.

17 Eylül 2021 Cuma 00:19
Beytullah ve Nizamettin Çubukspor’da

Üç sezon Yozgatspor forması giyen geçtiğimiz sezonda Yozgatspor’da oynayan ve Yozgatlı olan forvet oyuncusu Beytullah Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Çubukspor ile anlaşma sağladı. Yozgatspor’un Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele ettiği dönemde altyapısından A takıma çıkardığı ve 5 yıl Yozgatspor formasını başarı ile terlettikten sonra bir çok takımın transfer gözdesi olan Yozgatlı kanat oyuncusu Nizamettin Akgül’de yeni sezonda Çubukspor’un başarısı için ter dökecek. 

Anahtar Kelimeler:
Beytullah Ve Nizamettin Çubukspor’da
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu
Akdağmadeni’nde Kick-Boks kursu
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi
Öğretmenlerden Spor Salonu ve sanat atölyesi
Yemenoğlu’na teşekkür
Yemenoğlu’na teşekkür
BAL 30 Ekim’de başlıyor
BAL 30 Ekim’de başlıyor
Sorgun’un hedefi şampiyonluk
Sorgun’un hedefi şampiyonluk
Seyit Ali Ankasspor’da
Seyit Ali Ankasspor’da
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim