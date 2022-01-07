Beyazıt Sorgun’da

Misli.com İkinci Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sandıklıspor formasını giyen orta saha oyuncusu Burhan Beyazıt ile anlaşan sarı siyahlı ekip takıma birkaç takviye daha yapmayı planlıyor. Antrenör Mehmet Demirbilek’in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Sorgun Belediyespor yönetimi devre arasındaki ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı siyahlı ekip İkinci Lig ekiplerinden Sandıklıspor’da forma giyen Burhan Beyazıt ile el sıkıştı. Beyazıt, daha önce Kütahyaspor, Kütahya ÖİKH, Kütahya Çamlıcaspor, Vefaspor, Belediye Kütahyaspor, Talasgücü Belediyespor ve Sandıklıspor formalarını giydi.