Betül madalyaya DOYMUYOR!

Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye açık Kick-Boks turnuvasına Yozgat’tan dört sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonrasında Betül Zararsız, kendi kilosunda Türkiye üçüncüsü olarak Yozgat’ın bir kez daha gururu oldu. Daha önce bir çok madalyası bulunan genç sporcu koleksiyonuna yeni bir madalya daha kattı. Betül Zararsız, dedesinin, babasının Kick-Bokscü olduğunun kendisinin de onların izinden gittiğini söyledi. Hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılarak hem Türkiye hem de Yozgat adına müsabakalara çıkmak olduğunu dile getiren Zararsız, ‘’Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Umarım hayallerime, hedeflerime ulaşırım’’ dedi.