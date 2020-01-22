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Betül madalyaya DOYMUYOR!

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kick-Boks kursuna katılan Betül Zararsız, katıldığı turnuvalarda madalyalar ile dönmeye devam ediyor.

Betül madalyaya DOYMUYOR!

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Kick-Boks kursuna katılan Betül Zararsız, katıldığı turnuvalarda madalyalar ile dönmeye devam ediyor.

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:20
Betül madalyaya DOYMUYOR!

Antalya’da gerçekleştirilen Türkiye açık Kick-Boks turnuvasına Yozgat’tan dört sporcu katıldı. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonrasında Betül Zararsız, kendi kilosunda Türkiye üçüncüsü olarak Yozgat’ın bir kez daha gururu oldu. Daha önce bir çok madalyası bulunan genç sporcu koleksiyonuna yeni bir madalya daha kattı. Betül Zararsız, dedesinin, babasının Kick-Bokscü olduğunun kendisinin de onların izinden gittiğini söyledi. Hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılarak hem Türkiye hem de Yozgat adına müsabakalara çıkmak olduğunu dile getiren Zararsız, ‘’Bunun için çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Umarım hayallerime, hedeflerime ulaşırım’’ dedi. 

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Betül Madalyaya DOYMUYOR!
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