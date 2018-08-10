BESYO'ya büyük ilgi

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler gitmek istedikleri üniversitelerin tercihlerini yapmaya başlarken, bazı öğrencilerde özel yetenek ile öğrenci alan okullara girmek için çaba sarf ediyor. Şırnak, Diyarbakır, Hatay, Ankara gibi birçok ilden Yozgat'a gelen öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni ve antrenör olmak için Bozok Üniversitesi BESYO'ya başvuru yaptı. Beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi bölümlerine 300 öğrenci alacak okula yaklaşık 2 bin 750 kişinin müracaat etmesi bekleniyor. Bozok Üniversitesi BESYO Müdür Yardımcısı Bekir Barış Cihan, müracaatların yarın sona ereceğini, bugün itibariyle başvuru yapan öğrenci sayısının 2 bini geçtiğini söyledi. Dün mesai bitimine kadar başvuruların alındığını, 2 bin 500 ile 2 bin 750 arasında öğrenci beklediklerini ifade eden Cihan, "Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve yöneticilik bölümlerine öğrenci alıyoruz. Okulumuza yoğun bir talep var. 3 yıldır beden eğitimi bölümü olarak öğrenci alıyoruz. Bu nokta da kendi adımıza rekor kırmış olacağız" dedi.

Cihan, bütün öğrencilere başarılar dileyerek, "Cuma günü saat 09.00 itibariyle öğrencileri, koordinasyon parkuru dediğimiz parkurda, spor becerilerini ölçeceğiz. Gücün, kuvvetin, dayanıklılık ve sporculuğun test edileceği bir sınavdan geçecekler. TYT ve buradan aldıkları puanla birlikte en yüksek puanı alan 300 öğrenciyi okulumuza seçeceğiz" diye konuştu.

