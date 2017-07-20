BESYO için ter döktüler

Spor salonunda toplanıp, hazırlıklarını yapan öğrenciler daha sonra, salon yanında bulunan kondisyon merkezine geçerek, sınava alınıyor. 800 öğrencinin Yozgat Bozok Üniversitesi’nde eğitim görmek üzere başvuruda bulunduğunu belirten BESYO Müdürü Hayrettin Gümüşdağ, bu öğrencilerden 300’ünün bu yıl eğitim-öğretime alınacağını kaydetti.

4 yıllık eğitimin verildiği okulda geçen yıl 181 öğrencinin kayıt yaptırdığını hatırlatan Gümüşdağ, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in desteği ile Spor Yöneticiliği birinci ve ikinci eğitim bölümlerinin de açıldığını kaydetti.

Gümüşdağ, sınavlarda öğrencilerin haklarının zayi olmaması için titiz bir çalışma yaptıklarının altını çizerek, ‘Sporcu belgesi ile başvuruda bulunan öğrencilerin dosyaları titizlikle incelenip, doğrulanıyor, teyitler alınıyor. Şüphe duyulduğunda tekrar gözden geçiriliyor. Sınav esnasında 3 ayrı kamera kullanılarak, sınavlar kayıt altına alınıyor. İtiraz olması durumunda bu kayıtlar tekrar izleniyor. Sınav süreci tamamen şeffaf geçiyor. Yetenekli gençlerimizin haklarının zayi olmasına kesinlikle izin verilmiyor. Gözden kaçan bir durum olduğunda ise bu kez tüm kayıtlar ve belgeler gözden geçirilip, varsa bir sorun düzeltiliyor’ dedi.



Gümüşdağ, sınav sonuçlarının ilan edilip, itiraz süresi verildiğini, listelerin kesinleşmesinin ardından Rektörlüğün onayıyla ilan edilerek, kayıtlara başlanılacağını da sözlerine ekledi.

