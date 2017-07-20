Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 29°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107250
ALTIN
140.769
DOLAR
3.5406
STERLİN
4.5838
EURO
4.0746

BESYO için ter döktüler

BOZOK Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) özel yetenek sınavı, Erdoğan Akdağ Kampusu spor tesislerinde sürdürüyor.

BESYO için ter döktüler

BOZOK Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) özel yetenek sınavı, Erdoğan Akdağ Kampusu spor tesislerinde sürdürüyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
20 Temmuz 2017 Perşembe 07:07
107 Okunma
BESYO için ter döktüler

Spor salonunda toplanıp, hazırlıklarını yapan öğrenciler daha sonra, salon yanında bulunan kondisyon merkezine geçerek, sınava alınıyor. 800 öğrencinin Yozgat Bozok Üniversitesi’nde eğitim görmek üzere başvuruda bulunduğunu belirten BESYO Müdürü Hayrettin Gümüşdağ, bu öğrencilerden 300’ünün bu yıl eğitim-öğretime alınacağını kaydetti.

4 yıllık eğitimin verildiği okulda geçen yıl 181 öğrencinin kayıt yaptırdığını hatırlatan Gümüşdağ, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’in desteği ile Spor Yöneticiliği birinci ve ikinci eğitim bölümlerinin de açıldığını kaydetti.

Gümüşdağ, sınavlarda öğrencilerin haklarının zayi olmaması için titiz bir çalışma yaptıklarının altını çizerek, ‘Sporcu belgesi ile başvuruda bulunan öğrencilerin dosyaları titizlikle incelenip, doğrulanıyor, teyitler alınıyor. Şüphe duyulduğunda tekrar gözden geçiriliyor. Sınav esnasında 3 ayrı kamera kullanılarak, sınavlar kayıt altına alınıyor. İtiraz olması durumunda bu kayıtlar tekrar izleniyor. Sınav süreci tamamen şeffaf geçiyor. Yetenekli gençlerimizin haklarının zayi olmasına kesinlikle izin verilmiyor. Gözden kaçan bir durum olduğunda ise bu kez tüm kayıtlar ve belgeler gözden geçirilip, varsa bir sorun düzeltiliyor’ dedi.


Gümüşdağ, sınav sonuçlarının ilan edilip, itiraz süresi verildiğini, listelerin kesinleşmesinin ardından Rektörlüğün onayıyla ilan edilerek, kayıtlara başlanılacağını da sözlerine ekledi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Günde çift idman yapyorlar
Günde çift idman yapyorlar
Bu ligde misafiriz
Bu ligde misafiriz
Yozgatspor için tek yürek!
Yozgatspor için tek yürek!
İş adamları ile Vefa yemeği
İş adamları ile Vefa yemeği
Yozgatspor’a tam destek
Yozgatspor’a tam destek
Yozgatspor toplanıyor
Yozgatspor toplanıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim