BESYO DAHA CAZiP

BU sene 360 öğrenci alacak olan Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu (BESYO) için bin 600 öğrenci müracaat ederek özel yetenek sınavına girdiler. Yozgat Bozok Üniversitesinin doluluk oranı olarak yüzde 100’lerde olan Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu öğrenciler için yaptığı şeffaf sınavlar ile bir cazibe merkezi haline geldi. Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ, BESYO olarak öğrencilere özel yetenek sınavı yaptıklarını söyledi. Öğrencilerin en çok Yozgat’ı tercih ettiklerini vurgulayan Gümüşdağ, ‘’Bizi tercih etmelerindeki en büyük etkenlerin başında güzel, objektif bir sınav yapmamız geliyor. 23 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan sınavımıza bin 600 öğrenci katılıyor. Koordinasyon testimiz var. Bunlar elektronik ortamda yapılıyor. Her komisyonda da uzman öğretim elemanlarımız var ve herkes memnun bir şekilde ayrılıyor’’ dedi.

PUANLAMAMIZI

DÜŞÜRMEDİK

Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Gümüşdağ, bir çok Üniversitenin taban puanlarını 150’lere kadar düşürdüğünü kendilerinin ise puanı düşürmediklerini ifade etti. Fümüşdağ, ‘’Birçok Üniversite taban puanlarını 150’lere kadar düşürdü, ancak biz 190 yerleşme ve 200 öğretmenlik taban puanını belirledik ve puanımızı düşürmedik. Bu da ne kadar iddialı olduğumuzu ve iyi öğrenci seçmek için puanımızı yüksek tuttuk. Şuanda Yüksek Okulumuzda 800 civarında öğrencimiz var. Yüksek Lisans mezunları da vermeye başladık, Ocak ayında da Doktora programımız olacak. Büyümeye devam ediyoruz. Yeni binamız da yapılıyor, seneye binamıza taşınacağız ve Spor Bilimleri Fakültesini açacağız’’ diye konuştu.