Beraberlikler haftası

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda ikinci hafta geride kalırken, oynanan üç müsabakanın ikisi beraberlikle tamamlandı. Lider Çayıralan Esnafspor ligin tek namağlup takımı olan Divanlı Gençlerbirliği ile Yozgat’ta 0-0 berabere kalırken, ligin ilk haftasını üç puan ile kapatan ikinci takım olan Boğazlıyan Şekerspor Tuzkayaspor deplasmanında rakibine 4-0 mağlup oldu. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Akdağmanespor ile 2-2 berabere alarak Play-Off grubundaki ilk puanını aldı.