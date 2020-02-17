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Beraberlikler haftası

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda ikinci hafta geride kalırken, oynanan üç müsabakanın ikisi beraberlikle tamamlandı. Lider Çayıralan Esnafspor ligin tek namağlup takımı olan Divanlı Gençlerbirliği ile Yozgat’ta 0-0 berabere kalırken, ligin ilk haftasını üç puan ile kapatan ikinci takım olan Boğazlıyan Şekerspor Tuzkayaspor deplasmanında rakibine 4-0 mağlup oldu. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Akdağmanespor ile 2-2 berabere alarak Play-Off grubundaki ilk puanını aldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 03:48
Beraberlikler haftası
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Anahtar Kelimeler:
Beraberlikler Haftası
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