BELiRSiZLiK DEVAM EDiYOR

BÖLGESEL Amatör Ligi'nde Yozgat'ı temsil edecek olan Sorgun Belediyespor ile Çayıralan Esnafspor, diğer tüm kulüpler gibi ligin başlama tarihindeki belirsizlik nedeniyle moral bozukluğu yaşıyor. Covid19 pandemisinin son günlerdeki seyri üzerine Bölgesel Amatör Lig maçlarının oynatılması ile ilgili TFF Sağlık Kurulu tarafından bir değerlendirme yapıldı. Yeni tedbirleri zorunlu kılan mevcut süreçte, gerek şartların elverişli olmadığı gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olduğu lig organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda Sağlık Kurulunun görüş birliğine vardığı kaydedildi. Bu kapsamda, daha önce 17 Nisan'da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig'in sağlık şartları uygun olduğu takdirde Mayıs ayının son haftası başlatılması uygun bulunduğu belirtildi. Belirsizliğin devam etmesi üzerine takımlar nasıl bir yol izleyecekleri konusunda kararsız kaldı. Takımlar, ligin ne zaman başlayacağı konusunun netlik kazandırılarak ilan edilmesini, buna göre de kendilerinin hazırlık programlarını yaparak, lig mücadelesine hazırlanacaklarını belirttiler.