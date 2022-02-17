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Belediye’ye takviye

Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Birinci Lige yükselme Play-Off müsabakaları öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:30
Belediye’ye takviye

Dış transferde birçok oyuncuyu renklerine bağlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı son olarak orta oyun kurucu Mustafa Coşkun ile anlaştı. Daha önce Bursagücü Gençlikspor takımı formasını giyen başarılı orta oyun kurucu Mustafa Coşkun, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımına şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Hedefleri olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor forması ile mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Coşkun, ‘’Bu sezon birinci lige yükselmek isteyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı şuanda bulunduğu grupta namağlup olarak zirvede yer alıyor. Böylesine güçlü ve hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Sezon sonunda da yeni takımımın hedefine ulaşması için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım’’ dedi. 

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