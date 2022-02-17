Belediye’ye takviye

Dış transferde birçok oyuncuyu renklerine bağlayan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı son olarak orta oyun kurucu Mustafa Coşkun ile anlaştı. Daha önce Bursagücü Gençlikspor takımı formasını giyen başarılı orta oyun kurucu Mustafa Coşkun, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımına şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Hedefleri olan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor forması ile mücadele edeceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Coşkun, ‘’Bu sezon birinci lige yükselmek isteyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı şuanda bulunduğu grupta namağlup olarak zirvede yer alıyor. Böylesine güçlü ve hedefi olan bir takıma geldiğim için mutluyum. Sezon sonunda da yeni takımımın hedefine ulaşması için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım’’ dedi.