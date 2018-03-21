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Belediye’ye sponsor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubu takımlarından Yozgat Belediyespor aradığı sponsoru buldu.

Belediye’ye sponsor

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i B grubu takımlarından Yozgat Belediyespor aradığı sponsoru buldu.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Belediye’ye sponsor

Yozgat Belediyespor kulüp başkanı Lütvi Kara bazı firmalar ile yaptığı sponsorluk görüşmeleri neticesinde geçen sezon da kendilerine sponsor olan Bingöl Kadayıfçısı ile tekrar anlaştı. Takımın bir çok masrafını karışlayacak olan Bingöl Kadayıfçısı geçen sene de Yozgat Belediyespor takımına sponsor olmuştu. Yozgat Belediyespor kulüp başkanı Lütvi Kara, İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i müracaatlarını yaptıktan sonra kendilerine sponsor arayışı içerisine girdiklerini söyledi. Bingöl Kadayıfçısı sahibi Sebahattin Bural ile yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getiren Kara, ‘’Sebahattin Bural ile yaptığımız görüşmeler sonrasında sponsorluk kapsamında anlaşma sağladık. Geçen yıl da bize sponsor olan Bingöl Kadayıfçısı bu sezonda takımımıza sponsor oldu. Bizleri kırmayarak takımımıza destek veren Bingöl Kadayıfçısı sahibi Sebahattin Bural’a teşekkür ediyorum’’ dedi. 
Bingöl Kadayıfçısı sahibi Sebahattin Bural ise ‘’Yozgat’ta faaliyet gösterdiğimiz günden bu güne kadar Yozgat sporuna destek olmaya çalıştık. Geçen yıl Yozgat Belediyespor’un sponsoru olmuştuk. Bu yıl da yine aynı şekilde Yozgat Belediyespor’un sponsoru olduk. Dün olduğu gibi bugünde ve yarın da Bingöl kadayıfçısı olarak Yozgat sporuna destek vermeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.  
 

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