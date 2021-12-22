Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Belediye’ye siyasi destek

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımının ligdeki ilk müsabakasını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl yönetimi ve Gençlik Kolları izledi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:45
Belediye’ye siyasi destek

Bu sezon Birinci Lige yükselmeyi hedefleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ligin ilk haftasında Gaziantep Hentbolspor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir de izledi. Müsabaka sonrasında ise hentbolcuları tebrik eden Köse ve AK Partililer dana sonra sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Anahtar Kelimeler:
Belediye’ye Siyasi DestekYozgatIlerigazetesiAralıkçarşambaHaberHentbolErkeklerİkinciLigYozgatBelediyesiBozokHentbolTakımGaziantepHentbolsporKarşılaştı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eslem Fatma için futbol turnuvası
Eslem Fatma için futbol turnuvası
SHÇEKSpor’a kadın Antrenör
SHÇEKSpor’a kadın Antrenör
Coşar’dan genç sporculara hediye
Coşar’dan genç sporculara hediye
Yozgatlı hakemlere görev
Yozgatlı hakemlere görev
Devreyi istediği yerde tamamladı
Devreyi istediği yerde tamamladı
Sorgun’dan mutlusu yok
Sorgun’dan mutlusu yok
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim