Belediye’ye siyasi destek

Bu sezon Birinci Lige yükselmeyi hedefleyen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ligin ilk haftasında Gaziantep Hentbolspor ile karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında rahat bir oyun ortaya koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda oynanan müsabakayı Kulüp Başkanı ve Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir de izledi. Müsabaka sonrasında ise hentbolcuları tebrik eden Köse ve AK Partililer dana sonra sporcular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.