Belediyespor’dan mutlusu yok

Yozgat Belediyespor Antrenörü Abdurrahman Doğan, ligde kendileri gibi şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor ile oynadıkları müsabakada iyi futbolun karşılığını attıkları gollerle süsleyerek sahadan galibiyetle ayrılmasını bildiklerini söyledi. Sayısız gol pozisyonu girdikleri müsabakada ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatmalarına rağmen özellikle ikinci yarıda geliştirdikleri atakları golle sonuçlandırdıklarını dile getiren Doğan, ‘’Halkı bir galibiyete imza attık. Artık Tuzkayaspor maçı geride kaldı. Bu hafta Şefaatlispor ligden çekildiği için maç oynamayacağız. Daha sonra Sorgun’da Çiğdemlispor ve Yozgat’ta Tuzkayaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Bu iki müsabakadan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Tuzkayaspor maçında forma giyen futbolcularım 90 dakika boyunca üstün bir mücadele örneği gösterdiler. Takımımızda birlik, beraberlik ve arkadaşlık üst düzeyde. Bu birlikteliği sahaya iyi futbolla yansıtarak istediğimiz sonuçları alıyoruz. Sezon başında belirdiğimiz şampiyonluğa lig sonunda ulaşmak istiyoruz’’ dedi.

Yozgat Belediyespor Kulüp Başkanı Lütvi Kara ise Tuzkayaspor maçında alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcularını kutladı. Kara, kısıtlı imkanlarla ligde mücadele etmelerine rağmen zoru başardıklarının altını çizerek, ‘’Mütevazi ve genç bir kadromuz var. Tüm müsabakalara olduğu gibi Tuzkayaspor maçına da mutlak galibiyet parolası ile çıktık ve 90 dakika sonunda sahadan galibiyetle ayrılan taraf olduk. Takım olarak tek hedefimiz var o da lig sonunda şampiyon olmak. Belirlediğimiz hedefe emin adımlarla gidiyoruz. İnşallah istediğimiz hedefe sezon sonunda ulaşırız. Ben takımıma güveniyorum. Her zaman takımımızın yanında olan ve desteğini esirgemeyen Bingöl kadayıfçısı sahibi Sabahattin Bural’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

