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Belediyespor’dan Gençlerbirliği’ne

YOZGAT Belediyesi Bozokspor takımının 13 yaşındaki sporcusu Ali Egemen Bilgin Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne transfer oldu.

Belediyespor’dan Gençlerbirliği’ne

YOZGAT Belediyesi Bozokspor takımının 13 yaşındaki sporcusu Ali Egemen Bilgin Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne transfer oldu.

04 Şubat 2020 Salı 03:23
Belediyespor’dan Gençlerbirliği’ne

Yozgat Belediyesi bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Yozgat Belediyesi Bozokspor’un sporcusu Ali Egemen Bilgin Süper Lig’de bulunan Gençlerbirliği’ne transfer oldu. 5 yıldır Yozgat Belediyesi Bozokspor’da futbol oynayan 2007 doğumlu Bilgin, Belediye Başkanı Celal Köse’yi ziyaret ederek transfer sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ali Egemen’in başarısı ile gurur duyduğunu ifade eden Başkan Köse, “Yozgat Belediyesi Bozokspor takımımızın U-13 Lig’inde top koşturan kıymetli futbolcusu Ali Egemen Bilgin gösterdiği üstün başarı ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Gençlerbirliği kulübü yetkilileri U-13 takımına futbolcumuzu transfer etmek istediklerini ilettiler. Hocalarımız gerekli görüşmeleri sağladı. Bizde evladımızın geleceği için transferine izin verdik. İnşallah orada da Yozgat’ımızı en iyi şekilde temsil edecektir. Biz yine bir ağabeyi olarak yanında yer alacağız. Ailesini ve evladımızı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

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Belediyespor’dan Gençlerbirliği’ne
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