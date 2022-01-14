Belediyespor Kadirli’ye bileniyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Antrenör Ozan Salep gözetiminde çalışan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, güçlü rakibini yenerek namağlup olarak yoluna devam etmek istiyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, ligde şimdiye kadar çıktıkları ilk üç müsabakayı kazanarak grup lideri olarak yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Hedeflerinin ligi zirvede tamamlayarak Birinci Lige Yükselme Play-Off müsabakalarına avantajla olarak katılmak olduğuna vurgu yapan Salep, ‘’Eğer grubumuzu zirvede tamamlamamız durumunda Play-Off müsabakalarına puan avantajı ile gideceğiz. Bunu başaracak güce ve takıma sahibiz. Yolumuza namağlup olarak devam etmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumartesi günü Kadirli Savrunspor ile zor bir müsabakaya çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenmek istiyoruz. Deplasmanda Kadirli Savrunspor ile oynayacağımız müsabakanın son hazırlıklarını yarın yapacağımız tek antrenman ile tamamlayarak Kadirli’ye gideceğiz. Güçlü rakibimizi yenerek tekrar Yozgat’a dönmek istiyoruz’’ dedi.