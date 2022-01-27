Belediyespor hazırlıklara başladı

Antrenör Ozan Salep gözetiminde ligin ikinci yarısının startını veren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor grubu zirvede tamamlayarak Play-Off grubuna gitmeyi amaçlıyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, ligin ilk devresini namağlup olarak zirvede tamamladıklarını ligin ikinci yarısında da aynı performansı sergilemek istediklerini söyledi. Bu sene kendilerine Birinci Lige yükselme hedefi koyduklarını dile getiren Salep, ‘’Bu hedef doğrultusunda iyi bir kadro kurduk. Kurduğumuz bu kadro ile de ligin ilk devresini namağlup olarak tamamladık. Ligin ikinci yarısı için de hazırlıklarımıza başladık. Ligin ikinci yarısında da galibiyet serimizi sürdürerek lider olarak Play-Off müsabakalarına katılmayı amaçlıyoruz. 6 Şubat tarihinde başlayacak olan ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başladık. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında deplasmanda Gaziantep Hentbolspor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin ilk yarısında mağlup ettiğimiz rakibimizi deplasmanda da yenerek iyi bir ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz’’ dedi.