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Belediyeden taraftara Süt

NEVŞEHİR Belediyesi tarafından Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor müsabakası öncesinde taraftarlara sıcak süt ve simit ikramında bulunuldu.

Belediyeden taraftara Süt

NEVŞEHİR Belediyesi tarafından Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor müsabakası öncesinde taraftarlara sıcak süt ve simit ikramında bulunuldu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:35
Belediyeden taraftara Süt

 İki komşu ilin takımını karşı karşıya getiren müsabaka öncesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından kaynatılan yaklaşık 200 litre süt ve beraberinde hazırlanan simitler Nevşehir Belediyespor hem de rakibi Yozgatspor’un taraftarlarına ikram edildi. Taraftarlar, belediye görevlilerince kurulan stantlarda dağıtımı gerçekleştirilen sıcak süt ve simit ikramından dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti. Takımlarını desteklemek için Yozgat’tan gelerek Gazi Stadı’nda kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen Yozgatsporlu taraftarlar, “Bizler Nevşehir ve Yozgat iki ebedi dost ve ezeli rakibiz. Maç öncesinde ev sahipliğinden ve yaptığı jestten dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı ve tüm Nevşehir Belediye Spor yöneticilerine teşekkür ederiz” dedi.

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Belediyeden Taraftara Süt
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