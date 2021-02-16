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BELEDiYEDEN TAM DESTEK

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediyesi olarak tam destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

16 Şubat 2021 Salı 00:02
BELEDiYEDEN TAM DESTEK

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenör, yönetici ve oyuncularını makamında kabul eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat’ı gururlandıran Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına Yozgat Belediyesi olarak sahip çıkacaklarını ve kızların ana sponsorlarının kendileri olacağını belirtti. Bu sene kızların ligde tutunmaları durumunda yeni sezonda şampiyon olacak kadro kurmaları için Yozgat Belediyesi olarak gerekli maddi ve manevi desteği sunacaklarını dile getiren Köse, ‘’Bende eski bir Hentbol oyuncusuyum. Bu nedenle de Hentbola büyük bir ilgim var. Kızlarımız bugün kadar kendi imkanları ile Bölgesel Ligden başlayarak bugüne birinci lige kadar yükselme başarısı göstermişler. Hepsini tebrik ediyorum. Bundan sonra Yozgat Belediyesinin desteği ile ligde çok daha iyi noktalara geleceklerdir. Tamamı Yozgatlı genç sporculardan oluşan takımın bu sene ligde kalacağına inanıyoruz. Yeni sezon içinde gerekli bütün desteği sağlayacağız ve bu takımın şampiyon olarak Süper Lige çıkmaları için biz de taşın altına elimizi koyacağız’’ dedi. Hentbol takımının kendisini ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Köse, ligde kalan müsabakalarda kızlara başarı dileğinde bulundu. Daha sonda Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Başkanı Musa Saydam, takım formasını Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’ye hediye etti. Köse oyuncular ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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BELEDiYEDEN TAM DESTEK
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