Belediye’den mutlusu yok

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, ligde çıktıkları iki müsabakanın ikisini de kazanarak grup liderliklerini sürdürdüklerini söyledi. Adana deplasmanında Sarıçam Belediyespor ile oynadıkları müsabakada oyuncularını çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Salep, ‘’Ligde ikide iki yaparak grup lideri olarak yolumuza devam ediyoruz. Sarıçam Belediyespor ile oynadığımız müsabakada oyuncularım sahada çok iyi mücadele ettiler ve haklı bir galibiyet aldık. Ancak Sarıçam Belediyespor ile oynadığımız müsabaka artık gerdi kaldı ve şimdi önümüzde bizimle aynı puana sahip olan Mersin İdmanyurdu takımı ile oynayacağımız müsabaka var. Bu müsabakanın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu yoldaki en büyük rakiplerimizden birisi Mersin İdmanyurdu, güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yeneceğimize ve liderliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum’’ dedi.