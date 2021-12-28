Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Belediye’den mutlusu yok

Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor deplasmanda Adana temsilcisi Sarıçam Belediyespor karşısında aldığı galibiyetin mutluluğunu yaşıyor.

28 Aralık 2021 Salı 00:25
Belediye’den mutlusu yok

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, ligde çıktıkları iki müsabakanın ikisini de kazanarak grup liderliklerini sürdürdüklerini söyledi. Adana deplasmanında Sarıçam Belediyespor ile oynadıkları müsabakada oyuncularını çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan Salep, ‘’Ligde ikide iki yaparak grup lideri olarak yolumuza devam ediyoruz. Sarıçam Belediyespor ile oynadığımız müsabakada oyuncularım sahada çok iyi mücadele ettiler ve haklı bir galibiyet aldık. Ancak Sarıçam Belediyespor ile oynadığımız müsabaka artık gerdi kaldı ve şimdi önümüzde bizimle aynı puana sahip olan Mersin İdmanyurdu takımı ile oynayacağımız müsabaka var. Bu müsabakanın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum. Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıktık ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu yoldaki en büyük rakiplerimizden birisi Mersin İdmanyurdu, güçlü rakibimizi taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yeneceğimize ve liderliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Belediye’den Mutlusu YokIlerigazetesiAralıkSalıSporHentbolErkeklerLigMücadeleYozgatYozgat Belediyesi Bozok HentbolsporDeplasmanAdanaSarıçam Belediyespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AMATÖRDE iLK YARI TAMAMLANDI
AMATÖRDE iLK YARI TAMAMLANDI
Çayıralan Mucur’a yöneldi
Çayıralan Mucur’a yöneldi
Yozgatspor arayı iyi değerlendirecek
Yozgatspor arayı iyi değerlendirecek
TAKIMLARIMIZDAN MUTLU HABER
TAKIMLARIMIZDAN MUTLU HABER
Hakemlerimiz kadınlar liginde
Hakemlerimiz kadınlar liginde
Yozgatspor galibiyet ile tamamladı
Yozgatspor galibiyet ile tamamladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim