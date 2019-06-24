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Belediyeden 10 mahalleye saha

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, ivedilikle bölgede bulunan çocuklarla iletişim kurulup, çocuklara uygun bir halı saha ve çocuk oyun parkı yapılması talimatını verdi.

Belediyeden 10 mahalleye saha

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, ivedilikle bölgede bulunan çocuklarla iletişim kurulup, çocuklara uygun bir halı saha ve çocuk oyun parkı yapılması talimatını verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Belediyeden 10 mahalleye saha

Bu doğrultuda belediye görevlileri ve yetkilileri çocukların kendi imkanlarıyla oluşturdukları halı sahayı ziyaret edip, çocuklarla konuştu.   Belediye Başkanımız Celal Köse, “Belediye Başkan Yardımcımız Hasan Erol ve ekibi Aşağı Nohutlu Mahallemizde bulunan çocuklarla bir araya geldi, gerekli bilgilendirmeleri çocuklarımıza yaptı. Ayrıca çocuklarımıza çeşitli sportif malzemeler hediye edildi. Aşağı Nohutlu Mahallemizde uygun bölge arayışlarımız başlamıştır. En kısa süre içerisinde spor sevdalısı çocuklarımızın güvenle futbol oynayabilecekleri spor yapacakları halı saha faaliyete geçecektir. Göreve gelmeden önce projelerimiz arasında yer alan ‘10 mahalleye 10 halı’ saha projemize de uygun bölge arayışlarımız devam etmektedir’’ dedi.

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