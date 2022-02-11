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Belediye’de yoğun mesai

Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, 20 Şubat tarihinde Sarıçam Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

11 Şubat 2022 Cuma 00:16
Belediye’de yoğun mesai

Antrenör Ozan Salep gözetiminde çalışan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyor. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor 20 Şubat tarihinde konuk edecekleri Sarıçam Belediyespor’u yenerek namağlup olarak zirvedeki yerlerini korumak istiyor. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Antrenörü Ozan Salep, geçtiğimiz hafta sonu Gaziantep Hentbolspor ile oynamaları gereken müsabakayı rakiplerinin sahaya çıkmama kararı almalarından dolayı oynayamadıklarını söyledi. Bu hafta sonunda da müsabakalarının bulunmadığını hatırlatan Salep, ‘’20 Şubat tarihine kadar müsabakamız bulunmuyor. Bu maç yapmadığımız zaman zarfını iyi değerlendirmek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Kondisyon ağırlıklı antrenmanlar yapıyoruz. Pazartesi gününden itibaren de teknik ve taktik çalışmalarına başlayacağız. 20 Şubat tarihinde Sarıçam Belediyespor ile kendi sahamızda sor bir müsabakaya çıkacağız. Rakibimizi yenerek yolumuza namağlup olarak emin adımlarla devam etmek istiyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 10.02.2022 18:28
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