Belediye’de Mersin hazırlıkları

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, Pazar günü deplasmanda en yakın takipçileri Mersin İdmanyurdu takımı ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Yozgat’ta oynadıkları müsabakada güçlü rakiplerini farklı bir skor ile yendiklerini hatırlatan Salep, ‘’Pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceğimiz rakibimizi yenerek namağlup yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Rakibimizi yenebilecek güce sahibiz ve rahat bir müsabaka çıkaracağımıza inanıyorum. Mersin İdmanyurdu takımı da bizim gibi Birinci Lige yükselmek istiyor, bu nedenle de bütün müsabakalarını kazanmayı amaçlıyor. Bizde bulunduğumuz gurubu namağlup olarak tamamlayıp Play-Off’lara yükselmek istiyoruz. İki takım için de zor geçecek olan müsabakadan galip ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum ve hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz’’ dedi.