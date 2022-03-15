Belediye’de Kadirli hazırlıkları

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, ligin son haftasında Kadirli Savrunspor’u konuk edeceklerini söyledi. Şimdiye kadar çıktıkları 5 müsabakanın tamamını kazanarak grup lideri olarak yollarına devam ettiklerini dile getiren Salep, ‘’Ligin son haftasında da konuk edeceğimiz Kadirli Savrunspor’u mağlup ederek grubumuzu namağlup olarak tamamlamak istiyoruz. Ligin ilk devresinde deplasmanda mağlup ettiğimiz Kadirli Savurunspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Play-Off’lar öncesinde bu müsabakayı hazırlık müsabakası olarak görüyoruz. İlk hedefimiz olan grubumuzu namağlup olarak bitirmeyi Allah’ın izniyle bu hafta sonu Kadirli Savrunspor’u mağlup ederek ulaşacağız. İkinci hedefimiz için de çalışmalara başlayacağız. Bizim sezon başında kendimiz için belirlediğimiz ilk hedefimize ulaşmak üzereyiz. Şimdi ikinci hedefimiz olan Birinci Lige yükselmek istiyoruz. Play-Off grubuna bizimle birlikte çıkmayı garantileyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Mersin İdmanyurdu, Elazığ Gençlikspor ve Kızıltepe Spor Lisesi takımları ile Play-Off grubunda mücadele edeceğiz. Play-Off grubunu da istediğimiz noktada tamamlayarak bir üst ile terfi edeceğimize inanıyorum’’ dedi.