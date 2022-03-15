Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Belediye’de Kadirli hazırlıkları

Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, Pazar günü Kadirli Savrunspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

15 Mart 2022 Salı 00:55
Belediye’de Kadirli hazırlıkları

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, ligin son haftasında Kadirli Savrunspor’u konuk edeceklerini söyledi. Şimdiye kadar çıktıkları 5 müsabakanın tamamını kazanarak grup lideri olarak yollarına devam ettiklerini dile getiren Salep, ‘’Ligin son haftasında da konuk edeceğimiz Kadirli Savrunspor’u mağlup ederek grubumuzu namağlup olarak tamamlamak istiyoruz. Ligin ilk devresinde deplasmanda mağlup ettiğimiz Kadirli Savurunspor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Play-Off’lar öncesinde bu müsabakayı hazırlık müsabakası olarak görüyoruz. İlk hedefimiz olan grubumuzu namağlup olarak bitirmeyi Allah’ın izniyle bu hafta sonu Kadirli Savrunspor’u mağlup ederek ulaşacağız. İkinci hedefimiz için de çalışmalara başlayacağız. Bizim sezon başında kendimiz için belirlediğimiz ilk hedefimize ulaşmak üzereyiz. Şimdi ikinci hedefimiz olan Birinci Lige yükselmek istiyoruz. Play-Off grubuna bizimle birlikte çıkmayı garantileyen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor, Mersin İdmanyurdu, Elazığ Gençlikspor ve Kızıltepe Spor Lisesi takımları ile Play-Off grubunda mücadele edeceğiz. Play-Off grubunu da istediğimiz noktada tamamlayarak bir üst ile terfi edeceğimize inanıyorum’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Belediye’de Kadirli HazırlıklarıIlerigazetesiMartSalı2022YozgatSorgunHentbol Erkekler İkinci LigiMücadeleMüsabakaSporYozgat Belediyesi Bozok Hentbolspo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut’tan yoğun mesai
Bulut’tan yoğun mesai
Öğretmenlere yönelik turnuva
Öğretmenlere yönelik turnuva
OK ATARAK STRES ATIYOR
OK ATARAK STRES ATIYOR
Güreşçilerden teşekkür
Güreşçilerden teşekkür
Turnuvalar devam ediyor
Turnuvalar devam ediyor
Spor tesislerine inceleme
Spor tesislerine inceleme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim